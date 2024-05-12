«Анахайм» может выбрать Силаева на драфте НХЛ по версии Sportsnet, «Сиэтл» – Демидова

Антона Силаева могут выбрать под третьим номером на драфте по версии Sportsnet.

Sportsnet опубликовал возможный порядок выбора хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ-2023.

В первой десятке расположились два россиянина – защитник и нападающий Иван Демидов.

1. н – « »;

2. з – « »;

3. з Антон Силаев – « »;

4. з Сэм Дикинсон – « »;

5. н Кайден Линдстрем – « »;

6. н – «Юта»;

7. з Зейн Парех – « »;

8. н Иван Демидов – «Сиэтл»;

9. з Картер Якемчук – «Калгари»;

10. з Зеев Байум – «Нью-Джерси».