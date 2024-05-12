«Анахайм» может выбрать Силаева на драфте НХЛ по версии Sportsnet, «Сиэтл» – Демидова

Теги СКА Торпедо Нью-Джерси Оттава Монреаль Коламбус Чикаго Калгари Анахайм Сан-Хосе НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Сиэтл Артем Левшунов Иван Демидов Макклин Селебрини Антон Силаев Тидж Игинла Юта Хоккей

Антона Силаева могут выбрать под третьим номером на драфте по версии Sportsnet.

Sportsnet опубликовал возможный порядок выбора хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ-2023.

В первой десятке расположились два россиянина – защитник Антон Силаев и нападающий Иван Демидов.

1. н Макклин Селебрини – «Сан-Хосе»;

2. з Артем Левшунов – «Чикаго»;

3. з Антон Силаев – «Анахайм»;

4. з Сэм Дикинсон – «Коламбус»;

5. н Кайден Линдстрем – «Монреаль»;

6. н Тидж Игинла – «Юта»;

7. з Зейн Парех – «Оттава»;

8. н Иван Демидов – «Сиэтл»;

9. з Картер Якемчук – «Калгари»;

10. з Зеев Байум – «Нью-Джерси».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
демидов вряд ли до 8 номера упадет
+1
0
+1
Игинлу Калгари заберет)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий