«Анахайм» может выбрать Силаева на драфте НХЛ по версии Sportsnet, «Сиэтл» – Демидова
Антона Силаева могут выбрать под третьим номером на драфте по версии Sportsnet.
Sportsnet опубликовал возможный порядок выбора хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ-2023.
В первой десятке расположились два россиянина – защитник Антон Силаев и нападающий Иван Демидов.
1. н Макклин Селебрини – «Сан-Хосе»;
2. з Артем Левшунов – «Чикаго»;
3. з Антон Силаев – «Анахайм»;
4. з Сэм Дикинсон – «Коламбус»;
5. н Кайден Линдстрем – «Монреаль»;
6. н Тидж Игинла – «Юта»;
7. з Зейн Парех – «Оттава»;
8. н Иван Демидов – «Сиэтл»;
9. з Картер Якемчук – «Калгари»;
10. з Зеев Байум – «Нью-Джерси».