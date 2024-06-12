Деа о Набокове: «Илья заслужил шанс в НХЛ. Главное – адаптация, в другой среде некомфортно. Мне было нелегко адаптироваться в КХЛ»

Теги Металлург Мг Нефтехимик НХЛ КХЛ Жан-Себастьян Деа Илья Набоков Хоккей

Жан-Себастьян Деа считает, что Илья Набоков заслужил шанс сыграть в НХЛ.

Напомним, «Металлург» с 21-летним вратарем в составе выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф, а также лучшим новичком сезона в лиге.

– Заслужил ли Илья Набоков перейти в клуб НХЛ?

– Думаю, что да. Но главной задачей для игрока является адаптация. Мне было нелегко адаптироваться в КХЛ, вдали от дома и семьи. Помимо огромного таланта, все зависит и от того, насколько комфортно игрок будет чувствовать себя в абсолютно иной среде для жизни.

Можно себя чувствовать не особо комфортно в другой среде, а это очень сильно отражается на твоей уверенности на льду. Если смотреть на бумаге, сколько всего Набоков сделал в лиге в этом сезоне, то он определенно заслужил шанс в НХЛ, – сказал форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий