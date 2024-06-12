Деа о Набокове: «Илья заслужил шанс в НХЛ. Главное – адаптация, в другой среде некомфортно. Мне было нелегко адаптироваться в КХЛ»
Жан-Себастьян Деа считает, что Илья Набоков заслужил шанс сыграть в НХЛ.
Напомним, «Металлург» с 21-летним вратарем в составе выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф, а также лучшим новичком сезона в лиге.
– Заслужил ли Илья Набоков перейти в клуб НХЛ?
– Думаю, что да. Но главной задачей для игрока является адаптация. Мне было нелегко адаптироваться в КХЛ, вдали от дома и семьи. Помимо огромного таланта, все зависит и от того, насколько комфортно игрок будет чувствовать себя в абсолютно иной среде для жизни.
Можно себя чувствовать не особо комфортно в другой среде, а это очень сильно отражается на твоей уверенности на льду. Если смотреть на бумаге, сколько всего Набоков сделал в лиге в этом сезоне, то он определенно заслужил шанс в НХЛ, – сказал форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.