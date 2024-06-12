Деа о Набокове: «Илья заслужил шанс в НХЛ. Главное – адаптация, в другой среде некомфортно. Мне было нелегко адаптироваться в КХЛ»

Жан-Себастьян Деа считает, что Илья Набоков заслужил шанс сыграть в НХЛ.

Напомним, « » с 21-летним вратарем в составе выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф, а также лучшим новичком сезона в лиге.

– Заслужил ли перейти в клуб НХЛ?

– Думаю, что да. Но главной задачей для игрока является адаптация. Мне было нелегко адаптироваться в , вдали от дома и семьи. Помимо огромного таланта, все зависит и от того, насколько комфортно игрок будет чувствовать себя в абсолютно иной среде для жизни.

Можно себя чувствовать не особо комфортно в другой среде, а это очень сильно отражается на твоей уверенности на льду. Если смотреть на бумаге, сколько всего Набоков сделал в лиге в этом сезоне, то он определенно заслужил шанс в , – сказал форвард « » Жан-Себастьян Деа.