Деа о главной легенде в истории НХЛ: «Гретцки. Но если Овечкин побьет его рекорд, сможем заново начать разговор о том, кто является лучшим. Александр – шикарный хоккеист»

Теги Нефтехимик Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Жан-Себастьян Деа Хоккей

Жан-Себастьян Деа высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Как вы думаете, Овечкин побьет вечный рекорд Гретцки?

– Овечкин – шикарный хоккеист. Для спорта однозначно будет круто, если он сможет побить этот вечный рекорд Гретцки.

Если Александр будет оставаться в такой же хорошей форме, то спокойно побьет рекорд примерно за два-три года. Это будет невероятное достижение.

– Кто является главной легендой в истории НХЛ: Овечкин или Гретцки?

– Я должен сказать, что это Гретцки, поскольку он показывал невероятную игру в свое время. Я понимаю, что хоккей тогда и сейчас отличаются, но в свое время он был гораздо лучше остальных. У него больше всех голов, голевых передач и очков, а также он был потрясающим атлетом.

Но если Овечкин побьет его рекорд, то мы сможем заново начать разговор о том, кто является лучшим в истории, – сказал нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.

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3 комментария
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В отличии от футбола в НХЛ главный показатель не голы, а очки т.е "гол+пас". А у Гретцки 10 Арт Россов!
Как можно сравнивать чистого снайпера с человеком который, не только много забивал, но и делал партнёров лучше, помогал им много забивать.
+4
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+3
Марио Лемье
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Саня скорее всего побьёт этот рекорд, но Гретцки это Гретцки.
+2
-2
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