Деа о главной легенде в истории НХЛ: «Гретцки. Но если Овечкин побьет его рекорд, сможем заново начать разговор о том, кто является лучшим. Александр – шикарный хоккеист»

Жан-Себастьян Деа высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

– Как вы думаете, побьет вечный рекорд Гретцки?

– Овечкин – шикарный хоккеист. Для спорта однозначно будет круто, если он сможет побить этот вечный рекорд Гретцки.

Если Александр будет оставаться в такой же хорошей форме, то спокойно побьет рекорд примерно за два-три года. Это будет невероятное достижение.

– Кто является главной легендой в истории НХЛ: Овечкин или Гретцки?

– Я должен сказать, что это Гретцки, поскольку он показывал невероятную игру в свое время. Я понимаю, что хоккей тогда и сейчас отличаются, но в свое время он был гораздо лучше остальных. У него больше всех голов, голевых передач и очков, а также он был потрясающим атлетом.

Но если Овечкин побьет его рекорд, то мы сможем заново начать разговор о том, кто является лучшим в истории, – сказал нападающий « » Жан-Себастьян Деа.