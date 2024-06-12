Деа о том, смогли бы СКА и «Металлург» хорошо играть в НХЛ: «Да, почему нет. Где-то было бы сложно, но в целом они смогли бы противостоять клубам лиги»

Теги Металлург Мг Нефтехимик СКА НХЛ КХЛ Жан-Себастьян Деа Хоккей

Жан-Себастьян Деа считает, что СКА и «Металлург» смогли бы противостоять клубам НХЛ.

– Смогли бы СКА или «Металлург» хорошо играть в НХЛ?

– Да, почему нет. Возможно, им было бы где-то сложно, но в целом они смогли бы противостоять клубам НХЛ. Определенно было бы интересно посмотреть на то, как они справились бы там. 

– Какое место магнитогорцы могли бы занять в регулярном чемпионате НХЛ?

– У «Металлурга» в этом году шикарная команда, у них есть потрясающие перспективы хорошо играть в НХЛ, определенно, – сказал форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.

Нападающий ранее играл в НХЛ за «Питтсбург», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Аризону».

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5 комментариев
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Надо СКА заявляться в НХЛ, чтобы каждый день мы не просто ржали , а ссали кипятком .
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Магнитка да у них тренер есть, а у СКА телетренер поэтому нет.
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СКА хуже Коламбуса, Магнитка на уровне Аризоны, Сиэтла. Примерно так.
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Но только не с Ротенбергом
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