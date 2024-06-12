Деа о том, смогли бы СКА и «Металлург» хорошо играть в НХЛ: «Да, почему нет. Где-то было бы сложно, но в целом они смогли бы противостоять клубам лиги»
Жан-Себастьян Деа считает, что СКА и «Металлург» смогли бы противостоять клубам НХЛ.
– Смогли бы СКА или «Металлург» хорошо играть в НХЛ?
– Да, почему нет. Возможно, им было бы где-то сложно, но в целом они смогли бы противостоять клубам НХЛ. Определенно было бы интересно посмотреть на то, как они справились бы там.
– Какое место магнитогорцы могли бы занять в регулярном чемпионате НХЛ?
– У «Металлурга» в этом году шикарная команда, у них есть потрясающие перспективы хорошо играть в НХЛ, определенно, – сказал форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.
Нападающий ранее играл в НХЛ за «Питтсбург», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Аризону».