Деа об уровне КХЛ: «Микс между НХЛ и АХЛ. В России много талантов, тут очень хорошие хоккеисты»

Теги Нефтехимик НХЛ АХЛ КХЛ Жан-Себастьян Деа Хоккей

Жан-Себастьян Деа поделился мнением об уровне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий ранее играл в НХЛ за «Питтсбург», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Аризону».

– Как оцените уровень КХЛ?

– 10/10. Я провел несколько матчей в НХЛ, много игр в АХЛ. Определенно, уровень КХЛ точно выше АХЛ. Тут очень хорошие хоккеисты, которые круто играют на вбрасывании, у борта, да и во всех остальных аспектах.

Мне кажется, что и молодые ребята в КХЛ тоже играют невероятно. В России очень много талантов. Здорово, что я получил опыт в России в игре против настолько мастеровитых ребят.

– С чем можно сравнить лигу? Уровень КХЛ ближе к НХЛ или АХЛ?

– Уровень КХЛ чем-то похож на НХЛ. Думаю, это микс между НХЛ и АХЛ. В России очень много ребят, которые хорошо играли бы в НХЛ, а также много тех, кто играл бы на уровне АХЛ.

Уровень хоккеистов – это то, что делает КХЛ настолько привлекательной. Здесь очень много игроков, которые по совокупности качеств способны бороться в НХЛ. Очень рад, что являюсь частью этой лиги, – сказал нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.

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Редкий иностранный гастролер хвалит КХЛ.... Вау!
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