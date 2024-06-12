Деа об уровне КХЛ: «Микс между НХЛ и АХЛ. В России много талантов, тут очень хорошие хоккеисты»
Жан-Себастьян Деа поделился мнением об уровне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий ранее играл в НХЛ за «Питтсбург», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Аризону».
– Как оцените уровень КХЛ?
– 10/10. Я провел несколько матчей в НХЛ, много игр в АХЛ. Определенно, уровень КХЛ точно выше АХЛ. Тут очень хорошие хоккеисты, которые круто играют на вбрасывании, у борта, да и во всех остальных аспектах.
Мне кажется, что и молодые ребята в КХЛ тоже играют невероятно. В России очень много талантов. Здорово, что я получил опыт в России в игре против настолько мастеровитых ребят.
– С чем можно сравнить лигу? Уровень КХЛ ближе к НХЛ или АХЛ?
– Уровень КХЛ чем-то похож на НХЛ. Думаю, это микс между НХЛ и АХЛ. В России очень много ребят, которые хорошо играли бы в НХЛ, а также много тех, кто играл бы на уровне АХЛ.
Уровень хоккеистов – это то, что делает КХЛ настолько привлекательной. Здесь очень много игроков, которые по совокупности качеств способны бороться в НХЛ. Очень рад, что являюсь частью этой лиги, – сказал нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.