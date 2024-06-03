Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от The Athletic, Силаев – 9-й, Чернышов – 23-й, Набоков – 78-й

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Иван Демидов занял 2-е место в финальном рейтинге драфта-2024 от The Athletic.

Журналист издания Скотт Уилер представил свою версию топ-100.

Список возглавил форвард Макклин Селебрини.

1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)

2. н Иван ДемидовСКА-1946»)

3. з Артем Левшунов (университет Мичигана)

4. з Зеев Буйум (университет Денвера)

5. з Зейн Парех («Сагино»)

6. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

7. н Коул Эйзерман (программа USNTDP)

8. н Беркли Каттон («Спокан»)

9. з Антон Силаев («Торпедо»)

10. н Конста Хелениус («Таппара»)

...23. н Игорь Чернышов («Динамо»)

...38. н Матвей Гридин («Маскегон»)

...40. н Никита Артамонов («Торпедо») 

41. н Егор Сурин («Локо»)

...66. з Матвей Шуравин (ЦСКА)

...78. в. Илья Набоков («Металлург»)

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5 комментариев
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Набоков низко до неприличия, Сан-хосе в первом заберут!
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Если говорить про Российских игроков, то Сурин однозначно уровень первого раунда, Егор Соловьёв должен быть в топ 75. Удивился, что нет Вани Рябыкина, а потом как вспомнил, что он выходит на драфт только в 2025
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Набоков должен уверенно уходить в первом раунде… Эдмонтон, Вегас, ЛА , СТЛ,Колорадо не должны проходить мимо..
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Очередное подтверждение того, что после Селебрини будут выбирать не глядя ни на какие рейтинги. К примеру, Силаев в одном рейтинге может быть даже 2-м, а тут 9-м. И так, по всем проспектам с №2 и далее.
Кстати, сегодня начнется 2024 NHL Draft Combine. Причем без участия россиян и белорусов. И там будут пристально изучать игроков, которые были травмированы. Если все подтвердят, что уже полностью восстановились, то рейтинги могут существенно измениться.
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Ответ RoyJones
Набоков должен уверенно уходить в первом раунде… Эдмонтон, Вегас, ЛА , СТЛ,Колорадо не должны проходить мимо..
У Эдмонтона нет пика первого раунда(.
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