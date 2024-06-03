Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от The Athletic, Силаев – 9-й, Чернышов – 23-й, Набоков – 78-й
Иван Демидов занял 2-е место в финальном рейтинге драфта-2024 от The Athletic.
Журналист издания Скотт Уилер представил свою версию топ-100.
Список возглавил форвард Макклин Селебрини.
1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)
2. н Иван Демидов («СКА-1946»)
3. з Артем Левшунов (университет Мичигана)
4. з Зеев Буйум (университет Денвера)
5. з Зейн Парех («Сагино»)
6. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
7. н Коул Эйзерман (программа USNTDP)
8. н Беркли Каттон («Спокан»)
9. з Антон Силаев («Торпедо»)
10. н Конста Хелениус («Таппара»)
...23. н Игорь Чернышов («Динамо»)
...38. н Матвей Гридин («Маскегон»)
...40. н Никита Артамонов («Торпедо»)
41. н Егор Сурин («Локо»)
...66. з Матвей Шуравин (ЦСКА)
...78. в. Илья Набоков («Металлург»)
Кстати, сегодня начнется 2024 NHL Draft Combine. Причем без участия россиян и белорусов. И там будут пристально изучать игроков, которые были травмированы. Если все подтвердят, что уже полностью восстановились, то рейтинги могут существенно измениться.