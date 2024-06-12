Константин Барулин: «Бобровский колоссальным образом настроился на финал. Он будет одним из главных претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Константин Барулин Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Константин Барулин высказался об игре Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4:1) во втором матче и ведет 2-0 в финальной серии плей-офф.

«Флорида» к финалу подошла подготовленной. Они так строго играют в обороне, что не дают ничего создать сопернику. Но не думаю, что интрига умерла в серии, это же НХЛ. В первом матче «Эдмонтон» почти в два раза перебросал «пантер».

Все это еще говорит о том, что Серега Бобровский настроился колоссальным образом на финал. Считаю, что он будет одним из главных претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф.

Конечно, у «нефтяников» все зависит от четырех-пяти лидеров, которые делают всю игру команды. Но это только начало серии. Думаю, «Эдмонтон» еще покажет себя, вся серия впереди», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.

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