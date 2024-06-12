Федор Канарейкин: «Бобровский творит чудеса. Он супервратарь, в нужные моменты вытаскивает «Флориду»

Федор Канарейкин высказался об игре Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

«Флорида» ведет в серии с « » со счетом 2-0.

«Бобровский творит чудеса. Бобровский – супервратарь. Бобровский выходит на лидирующие позиции в мире среди голкиперов.

Безусловно, оборона «Флориды» ему помогает. Но моментов у ворот возникает достаточно.

Конечно, очень много бросков «Эдмонтона» не доходит до него. Атаки «Ойлерс» часто блокируются. Но в нужные моменты Бобровский вытаскивает команду. Когда игра только раскрывается. Когда идет борьба при равном счете. На очень важных отрезках он помогает команде», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

«Флорида» забрала 2-й матч финала – уже в другом стиле. Бобровский стабильно прекрасен