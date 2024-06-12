Назаров про День России: «Мы хоккейная держава, которую пытаются сломить санкциями и политическими решениями. Но никто нас никогда не сломит, будем только сильнее»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Андрей Назаров Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«Счет в финальной серии Кубка Стэнли 2-0 в пользу «Флориды» во многом благодаря великолепной игре Сергея Бобровского. С такими вратарями, как Бобровский, российский хоккей ждет большое будущее. Наша школа по-прежнему лучшая в мире.

Сегодня большой для нашей страны праздник – День России. Мы спортивная, хоккейная держава, которую пытаются всячески сломить санкциями и политическими решениями, не имеющими отношения к спорту. Но никто нас никогда не сломит.

Будем только сильнее. Любой враг будет разбит, победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нас ####, а мы крепчаем по мнению Назарова.
+4
0
+4
Кто сказал что бесполезно биться головой об стену?
+1
0
+1
Кожевников уже вылезал?
Или он уже в угаре
+1
0
+1
И снова лозунги от грязного Наза
+1
0
+1
Согласен, нас уже 20 с лишним лет пытаются сломать политическими решениями. Из кремля.
+1
0
+1
Интересно, ему капает на карту за эти высказывания?
+1
0
+1
С такими вратарями, как Бобровский, российский хоккей ждет большое будущее.

Ну это если приедет в сборную на "кирпичные" и прочие игры "супружества".
0
0
0
И заключительная фраза из многочисленных лозунгов : " – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров." Почему он "экс-тренер"? Столько клубов прошел. А почему не стал очень сильным? Много красивых, правильных слов говорит в последнее время. Но как эти слова ему в тренерской хоккейной работе помогают? Говорить и обещать хорошего - очень легко. А кто и как это сделает? Это сложнее может быть.
0
0
0
Ответ Ми Ша
Кто сказал что бесполезно биться головой об стену?
Лоб становится кременным
Вот мы вырастили смену.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий