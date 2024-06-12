Назаров про День России: «Мы хоккейная держава, которую пытаются сломить санкциями и политическими решениями. Но никто нас никогда не сломит, будем только сильнее»
Андрей Назаров высказался о серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном».
«Счет в финальной серии Кубка Стэнли 2-0 в пользу «Флориды» во многом благодаря великолепной игре Сергея Бобровского. С такими вратарями, как Бобровский, российский хоккей ждет большое будущее. Наша школа по-прежнему лучшая в мире.
Сегодня большой для нашей страны праздник – День России. Мы спортивная, хоккейная держава, которую пытаются всячески сломить санкциями и политическими решениями, не имеющими отношения к спорту. Но никто нас никогда не сломит.
Будем только сильнее. Любой враг будет разбит, победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Или он уже в угаре
Ну это если приедет в сборную на "кирпичные" и прочие игры "супружества".
Вот мы вырастили смену.