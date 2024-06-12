Алексей Терещенко: «Флорида» практически ничего не давала сделать «Эдмонтону» во 2-м матче. Хороший хоккей»
Алексей Терещенко высказался о матче между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (4:1).
После двух игр «Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли со счетом 2-0.
«Хороший хоккей. Если мы говорим об игре команд, то «Флорида» практически ничего не давала сделать «Эдмонтону», и единственной гол, который канадцы смогли забить, – это был первый бросок.
«Эдмонтон» тоже в целом хорошо сыграл, просто им почти ничего не дали создать ни в равных составах, ни в большинстве. Поэтому «Флориду» с заслуженной победой.
Первый гол «Эдмонтона»? Ничего особого не случилось, просто Экхольм попал. Выход два в один. Чего не хватает звездной атаке? Это надо к их игрокам обращаться. Они, в принципе, здорово играют.
Да, там были опасные моменты, но Бобровский все подчищал. Повторюсь, заслуженная победа», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.