Дмитрий Шевченко убирал осколки разбитого стекла после хита Овечкина: «Играл за юниорку, денег практически не платили. А за чистку льда можно было 1500 за игру заработать»

Теги Амур Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ КХЛ Атлант Динамо соцсети Дмитрий Шевченко деньги Хоккей

Дмитрий Шевченко вспомнил, как Александр Овечкин разбил стекло после хита в КХЛ.

«В YouTube лежит видео старое, 770 тысяч просмотров, как Саша Овечкин разбивает стекло после силового приема. В Мытищах играли, «Атлант» и московское «Динамо». 2012 год, локаут, в каждой команде почти звезды из НХЛ были.

Короче говоря, Овечкин разбивает стекло, зрители в шоке. Игроки тоже как бы удивлены. Выезжают пацаны с лопатами осколки убирать. Ну выезжают и выезжают. Но вот парнишка справа – это я 😂.

Играл тогда за юниорку «Атланта», денег практически не платили. А за чистку льда можно было 1500 за игру заработать 💪. Вот я и зарабатывал. За Овечкиным прибирал.

Получается, с молодости копать любил 😂», – написал форвард «Амура» Дмитрий Шевченко.

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