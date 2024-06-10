Дмитрий Шевченко убирал осколки разбитого стекла после хита Овечкина: «Играл за юниорку, денег практически не платили. А за чистку льда можно было 1500 за игру заработать»

Дмитрий Шевченко вспомнил, как Александр Овечкин разбил стекло после хита в КХЛ.

«В YouTube лежит видео старое, 770 тысяч просмотров, как Саша Овечкин разбивает стекло после силового приема. В Мытищах играли, «Атлант» и московское «Динамо». 2012 год, локаут, в каждой команде почти звезды из НХЛ были.

Короче говоря, Овечкин разбивает стекло, зрители в шоке. Игроки тоже как бы удивлены. Выезжают пацаны с лопатами осколки убирать. Ну выезжают и выезжают. Но вот парнишка справа – это я 😂.

Играл тогда за юниорку «Атланта», денег практически не платили. А за чистку льда можно было 1500 за игру заработать 💪. Вот я и зарабатывал. За Овечкиным прибирал.

Получается, с молодости копать любил 😂», – написал форвард «Амура» Дмитрий Шевченко.