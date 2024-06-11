Овечкин может принять участие в презентации «Динамо» в августе: «Обязательно его пригласим. Скоро все официально объявим, Саша к нам присоединится, если ничто ему не помешает»

«Динамо» пригласит Александра Овечкина на презентацию команды в августе.

– Планируется ли, что примет участие в каких‑то активностях « » в это межсезонье?

– В первую очередь, я хотел бы сказать огромное спасибо Саше за то, что он недавно участвовал во встрече выпускников школы «Динамо».

Его все пытаются куда‑то пригласить, разрывают на части. Но он всегда приезжает на вечер выпускников, где мы играем в хоккей, встречается с ребятами. Приходит много детей, болельщиков, все с ним фотографируются, берут автографы.

И сам Овечкин всегда готов помочь клубу в разных ситуациях, в том числе в активностях. Мы сейчас на финишной прямой по планированию презентации команды в конце августа.

Уже понимаем даты, осталось уточнить некоторые технические моменты. Скоро мы все официально объявим. И я уверен, что к нам присоединится Александр, если сможет, если ему ничто не помешает.

Мы его обязательно пригласим. Мы всегда рады, когда Овечкин приходит на мероприятия «Динамо», – сказал спортивный директор московского клуба .