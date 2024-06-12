Романов о Варламове и Сорокине: «Одна из сильнейших вратарских пар в НХЛ. Реально рабочие лошадки, которые знают, к чему идут»

Александр Романов поделился мнением о Семене Варламове и Илье Сорокине.

– Расскажите про российскую бригаду вратарей в «Айлендерс», насколько тот же важен в раздевалке?

– Это мои друзья, а не просто партнеры. Приятно провести с Семеном и Ильей время, пообщаться. Ребята – профессионалы своего дела.

Семен – это пример для подражания любого хоккеиста. Человек считался вторым вратарем в этом году, но в итоге всем все доказал. Мы с Варламовым поочередно приходим первыми в раздевалку.

Семен всегда делает свою разминку, никогда не халтурит, следит за здоровьем, питанием, тренировками. Он настоящий атлет. Он и при Ламберте получал свое игровое время, а при Руа играл даже больше Сорокина.

– А что можете сказать про Илью Сорокина?

– Приблизительно то же самое. Поражения и победы всегда нужно принимать с холодной головой, что и делает. Он знает свое дело, правильно питается, ведет здоровый образ жизни.

Поэтому они и игроки , а также одна из сильнейших вратарских пар в лиге. Реально рабочие лошадки, которые знают, к чему идут, и знают, что делают, – сказал защитник « » .