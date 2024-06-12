Романов о требованиях к внешнему виду в «Айлендерс»: «Уважаю правила Ламорелло. Не такие уж они и тяжелые: побриться и выглядеть опрятным»

Александр Романов рассказал о требованиях к внешнему виду игроков «Айлендерс».

«В есть команды, которые приезжают на арену в обычной повседневной одежде. У нас должен быть костюм, галстук, до блеска вычищенная обувь. Бороды не должно быть, обязательно короткая стрижка.

Кто-то считает, что строгий руководитель, но он честный и справедливый человек. Наш генеральный менеджер – большой авторитет в команде. К каждому игроку он относится замечательно, делает для него все.

Пусть говорят что угодно, но для меня Лу один из самых уважаемых людей в хоккейном мире. Его правила я принимаю с уважением. Не такие уж они и тяжелые: побриться и выглядеть опрятным», – сказал российский защитник клуба с Лонг-Айленда.