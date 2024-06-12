Александр Романов: «В Нью-Йорке много хаоса и шума. Густонаселенный, загруженный город. Мы живем в Лонг-Айленде, там спокойнее»

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Защитник «Айлендерс» Александр Романов поделился мнением о Нью-Йорке.

«Мы живем не в самом Нью-Йорке, а в 50 минутах от него, в Лонг-Айленде.

В Нью-Йорке много хаоса и шума, очень многолюдный, густонаселенный, загруженный город. В Лонг-Айленде нам спокойнее.

Изучение английского языка в процессе. Конечно, не идеально его знаю, но прилично подучил, понимаю и разговариваю», – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

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