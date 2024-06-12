Романов о работе Руа в «Айлендерс»: «Патрик полностью изменил систему игры. Слушаем его с открытым ртом. Он знает все о победах»

Александр Романов рассказал о том, что изменил Патрик Руа в «Айлендерс».

– У нас поменялся тренер, были неудачи, но затем команда встрепенулась, начали привыкать к новой системе игры. Она поменялась в зоне атаки, в обороне, в средней зоне, – Руа полностью все изменил. Даже тренировки поменял, образ жизни стал другим. Как оказалось, все в лучшую сторону.

Да, мы долго привыкали, у кого-то были недопонимания, к каждому человеку нужен свой подход, но в итоге все уловили и приняли требования Патрика. Мы сначала даже не выходили в плей-офф, были призрачные шансы, но потом ударно провели концовку регулярного чемпионата. Причём соперники были серьезные, одна ошибка могла оказаться решающей.

– Расскажите поподробнее о работе с легендарным . Какой это тренер?

— Идея игры при нем рассчитана на силовой хоккей. Руа говорит нам такие вещи: «Я не хочу, чтобы мы были командой, которая играет от обороны. Да, нам важно хорошо действовать в защите, но нужно много создавать в атаке». Раньше мы действительно неплохо играли в обороне, но мало забивали.

В последних играх сезона прорвало, поменяли систему, идею, играли на кураже. Ментально тяжело выходить на лед и не знать, как сложится матч. Но когда у тебя серия из побед, то становится проще. Набираешь ход, знаешь, что переломишь противника. Важен настрой победителя, он очень многое решает в хоккее и команде. Никогда нельзя соглашаться с поражением.

– Какой Руа человек, как он ведет себя в коллективе?

– Он человек, который не проигрывает. Человек-победитель, знает, как добиваться победы не только в хоккее, но и в жизни. Патрик всегда ищет выход из любой ситуации, из любой проблемы. Он все выиграл в , собрал все трофеи, стал чемпионом, работая с юниорской командой «Квебек Рэмпартс». Руа всегда заинтересован только в победе нашей команды, постоянно гнет свою линию. Руа не просто звезда, а человек, который хочет побеждать всегда и везде. Это очень ценное качество.

— Как в « » восприняли смену главного тренера?

— Ему даже не нужно было себя ставить в новом коллективе, все хоккейные люди знают, кто такой Патрик Руа. Слушаем его с открытым ртом. Он знает все о победах, знает, как быть номером один, – сказал защитник клуба с Лонг-Айленда.