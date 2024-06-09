Назаров о шатауте Бобровского: «Даже звездный Макдэвид оказался бессилен против его гениальной игры. Не удивительно, что Сергей – высокооплачиваемый хоккеист»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Андрей Назаров Коннор Макдэвид Чемпионат.com деньги потолок зарплат Хоккей

Андрей Назаров оценил выступление Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

«Конечно, нужно поздравить Сергея Бобровского с такой замечательной игрой в первом матче финала Кубка Стэнли. Не пропустил ни одной шайбы, совершил 32 спасения.

Много раз повторял – вратарь в плей-офф, а особенно в финальной серии решает если не все, то очень многое. Именно голкипер выходит на первый план и тащит за собой всю команду.

Не удивительно, что Бобровский является высокооплачиваемым хоккеистом. Удивляет другое: неоправданные зарплаты полевым игрокам среднего уровня. По большому счету все решают звезды и вратари, а все остальные – это массовка.

Хотя мы видим, что даже звездный Макдэвид закончил матч с показателем полезности «-2» и оказался бессилен против гениальной игры нашего соотечественника.

Конечно, все решает менеджмент и руководство клубов, но даже после повышения потолка зарплат нужно выписывать оклады и раздавать контракты более иррационально. Деньги нужно именно зарабатывать. Так, как это делает Сергей Бобровский», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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3 комментария
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Од МакДэвид хүртэл түүний гайхалтай тоглолтын эсрэг хүчгүй байсан. Сергей өндөр цалинтай хоккейчин байгаад гайхах зүйл алга.
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Андрюша)))хватит,с Ромы пример брать!!!
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У Назарова одно бабло в глазах. Бобровский в первую очередь высококлассный игрок, а потом уже и высокооплачиваемый
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