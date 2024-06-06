Андрей Назаров: «Пушкин был бы неплохим хоккеистом. Клеветникам российского хоккея стоит ознакомиться с его стихом. Помню выдержку: «Иль русского царя уже бессильно слово?»

Андрей Назаров считает, что Александр Пушкин был бы неплохим хоккеистом.

«Сегодня весь мир отмечает знаменательную дату – 225 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.

Всем западным клеветникам и завистникам российского хоккея, превратившим наш любимый вид спорта в политику, стоит ознакомиться с прекрасным стихотворением. До сих пор помню выдержку из него.

Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды.

Думаю, что сам Пушкин был бы неплохим хоккеистом. Ну а сборная России, не сомневаюсь, обязательно вернется на крупные соревнования и продемонстрирует всем свою силу. Никаким злопыхателям нас не сломить, победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.