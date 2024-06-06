Андрей Назаров: «Пушкин был бы неплохим хоккеистом. Клеветникам российского хоккея стоит ознакомиться с его стихом. Помню выдержку: «Иль русского царя уже бессильно слово?»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Андрей Назаров Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров считает, что Александр Пушкин был бы неплохим хоккеистом.

«Сегодня весь мир отмечает знаменательную дату – 225 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.

Всем западным клеветникам и завистникам российского хоккея, превратившим наш любимый вид спорта в политику, стоит ознакомиться с прекрасным стихотворением. До сих пор помню выдержку из него.

Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды.

Думаю, что сам Пушкин был бы неплохим хоккеистом. Ну а сборная России, не сомневаюсь, обязательно вернется на крупные соревнования и продемонстрирует всем свою силу. Никаким злопыхателям нас не сломить, победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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22 комментария
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Пушкин баскетболистом был бы хорошим. И знатным трэштокером, это несомненно.
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И тут Остапа понесло. Ощущение, что на сайте набрасывается любая дичь, после чего проставляется автор в хаотичном порядке.
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с утреца принял🙄
за СанСергеича😇
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Третьяк : во времена Пушкина катков мало было
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Только не повезло ему с тафгаем Дантесом пересечься.
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О боже, что он несёт???
Записать великого русского поэта Пушкина в хоккеисты, это ж сколько надо выпить крепкого алкоголя? И Александр Сергеевич никогда не был лизоблюдом власти, он любил страну, а не царя.
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Ответ al
с утреца принял🙄 за СанСергеича😇
И за РомБорисыча. Без него было бы все неполным.
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Причем тут Пушкин, поэзия и хоккей? Где связь?
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Напомните Назарову про другие строчки Пушкина. О том как позабавить добрых граждан
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Сейчас еще Кожевников проснется
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А Лев Толстой был бы тренером сборной… скажите, а что, сезон Грибов уже начался!?
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Ответ Sergey Karpov
Спортс всё ниже и ниже,неужели писать больше не чего или цитировать крэйзи будете!
Лето, межсезонье. Теперь только таких и спрашивать про всякую дичь.
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Ответ Ярославец75
И за РомБорисыча. Без него было бы все неполным.
Без великого Йозе Марино у нас бы не было хоккея…я вообще считаю, что эту игру придумали его дальние предки в Канаде
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Ответ Mohnatiy
Пушкин баскетболистом был бы хорошим. И знатным трэштокером, это несомненно.
может и репером ,кто знает
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Спортс всё ниже и ниже,неужели писать больше не чего или цитировать крэйзи будете!
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Души прекрасные порывы!
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Ответ jonikmus
может и репером ,кто знает
А рэпером он и был.
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Куда полез Назаров?! Зачем?! И до Александра Сергеевича (не Якушева) добрался. Ну а за русский язык, язык Пушкина, честно говоря, обидно. Опустили конкретно.
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Ответ Ярославец75
Причем тут Пушкин, поэзия и хоккей? Где связь?
Приплести лучшего бомбардира НочнойХЛ через цитату из стиха.
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Ответ Einfach Safari
Напомните Назарову про другие строчки Пушкина. О том как позабавить добрых граждан
Видимо Назаров был плохим тафгаем… ему часто в голову прилетало и с возрастом это не могло не сказаться
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Ответ tolgol1974
Во времена Пушкина назарка был бы главным шутом страны
Конюхом был бы
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Во времена Пушкина назарка был бы главным шутом страны
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