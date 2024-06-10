Андрей Назаров: «Без России хоккей только проигрывает. Посмотрите на выборы в Европарламент – полный провал! Люди загубили экономику стран, так еще лезут в спорт»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Андрей Назаров КХЛ ЧМ по хоккею Политика Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Андрей Назаров заявил, что мировой спорт теряет в уровне и популярности без России.

Как я уже много раз говорил, без России мировой спорт в целом и хоккей в частности только проигрывает и теряет в своем уровне и популярности.

Все давно забыли о чемпионате мира, серыми и унылыми стали молодёжные первенства планеты. Европа, которая привыкла делать крайней Россию, терпит крах по всем фронтам.

Посмотрите на итоги выборов в Европарламент. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет канцлер Германии Шольц, набрала чуть более 14% голосов, коалиция Besoin d’Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», набрала 14,5% голосов. Полный провал!

Мало того, что эти люди загубили экономику своих стран, так они еще лезут в международный спорт и хоккей!

Не будем забывать, что ИИХФ сейчас руководит француз Тардиф. Люди жили за счет российского газа, затем обложили нашу страну санкциями, а в итоге сами сели в лужу.

Посмотрим, как они проведут Олимпиаду в Париже.

Думаю, что скоро в мире окончательно поймут, отсутствие российского спорта на международной арене – это путь в никуда», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

3 комментария
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Всё в кучу смешал
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Когда Назаров говорит про спорт и хоккей ещё ладно, но когда он комментирует политические новости, это примерно одно и то же, когда Фетисов разглогольствует об экологии и природопользовании.
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название для чёрной комедии
Грязный Наз (кто не знает, это его кличка во времена игры в НХЛ), комментирует прошедшие выборы в Европе.
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