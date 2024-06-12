Терещенко о Шипачеве в минском «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы его мастерство помогало. Но Вадим должен понимать, что хоккей меняется, требования к скорости растут»

Теги Ак Барс Алексей Терещенко Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о возможном переходе Вадима Шипачева в Минск.

Ранее агент 37-летнего игрока сообщил, что ведет переговоры о его переходе из «Ак Барса» в минское «Динамо».

– Сможет ли Шипачев проявить себя в системе Квартальнова?

– С приходом Квартальнова в минском «Динамо» кардинально изменилась ситуация. Там гораздо больше внимания уделяют развитию молодых белорусов. Играют только те иностранцы, которые выкладываются. Те, кто не хочет играть, не играют. Я считаю это правильным. Там нет лимита на иностранцев, но те легионеры, которые есть, должны быть очень сильными.

То же самое будет касаться Вадима. Да, он опытный игрок, но надо посмотреть, будет ли он справляться с теми функциями, которые на него возложит тренерский штаб.

– Может ли Шипачев стать фигурой, рядом с которой молодые белорусские игроки будут прогрессировать?

– Надеюсь, что он сможет стать такой фигурой. Но опять же, все будет зависеть от самого Вадима. Хотелось бы, чтобы его мастерство помогало команде. Но хоккей меняется, требования к скорости растут. Вадим должен это понимать и делать выводы, – сказал трехкратный чемпион мира. 

Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»

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1 комментарий
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С трудом верится, что Вадик будет носиться по льду как бешеная лошадь. А именно это будет требовать Квартальнов
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