Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»
Вадим Шипачев назвал некрасивой ситуацией его контрактный спор с «Ак Барсом».
Действующий договор форварда и клуба рассчитан еще на один сезон, но известно, что «Ак Барс» хочет расстаться с хоккеистом.
«Мы встретились, мне сказали: «Вадим, такая ситуация. Мы тебя не видим в команде. Главный тренер тебя не видит в команде. Давайте что-то решать». Я говорю: «Если меня не видите в команде, решайте с агентом».
Я так полагаю, при хорошем раскладе это должен был быть выкуп контракта, выплата мне компенсации, и я поехал в другую команду.
Хотя по разговорам сейчас с Маратом Валиуллиным (генеральным менеджером – Sports), как понял, такого, скорее всего, не будет. Ведется диалог с агентом.
Не понимаю этой ситуации. Команда играет плохо, вылетает в первом раунде, и находят какие-то аргументы – старый, не старый, медленно едешь.
Я при этом первый бомбардир команды. И меня просто выставляют за порог команды. Некрасивая ситуация», – сказал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев в программе на «На связи».
В прошедшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.
а) любое расторжение (даже по взаимному соглашению) идет в потолок;
б) действующие контракты нельзя переподписывать ни по сумме, ни по длительности;
в) обмен на денежную компенсацию возможен только в том случае, если клуб сохранил права на ОСА, но не продлил его.
А в КХЛ ВСЁ можно.
А если ты нужен не всем, может, ты не так уж хорош?