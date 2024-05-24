Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»

Теги Ак Барс возможные переходы Марат Валиуллин КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев назвал некрасивой ситуацией его контрактный спор с «Ак Барсом».

Действующий договор форварда и клуба рассчитан еще на один сезон, но известно, что «Ак Барс» хочет расстаться с хоккеистом.

«Мы встретились, мне сказали: «Вадим, такая ситуация. Мы тебя не видим в команде. Главный тренер тебя не видит в команде. Давайте что-то решать». Я говорю: «Если меня не видите в команде, решайте с агентом».

Я так полагаю, при хорошем раскладе это должен был быть выкуп контракта, выплата мне компенсации, и я поехал в другую команду.

Хотя по разговорам сейчас с Маратом Валиуллиным (генеральным менеджером – Sports), как понял, такого, скорее всего, не будет. Ведется диалог с агентом.

Не понимаю этой ситуации. Команда играет плохо, вылетает в первом раунде, и находят какие-то аргументы – старый, не старый, медленно едешь.

Я при этом первый бомбардир команды. И меня просто выставляют за порог команды. Некрасивая ситуация», – сказал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев в программе на «На связи».

В прошедшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

25 комментариев
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Анвар будет играть по заданию, то есть от обороны. Ему нужны те, кто будут шайбу выбрасывать на проброс, а ты Вадик можешь точный пас отдать, так что сорян.
+25
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+21
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Разве можно представить что то подобное в НХЛ? Что клуб говорит хоккеисту на действующем контракте - ищи себе сам новый клуб и проваливай ? А в КХЛ ВСЁ можно.
Вот поэтому и надо прописать в регламенте, что:
а) любое расторжение (даже по взаимному соглашению) идет в потолок;
б) действующие контракты нельзя переподписывать ни по сумме, ни по длительности;
в) обмен на денежную компенсацию возможен только в том случае, если клуб сохранил права на ОСА, но не продлил его.
+10
-1
+9
Разве можно представить что то подобное в НХЛ? Что клуб говорит хоккеисту на действующем контракте - ищи себе сам новый клуб и проваливай ?

А в КХЛ ВСЁ можно.
+16
-9
+7
Ответ kost68
была бы это нхл даже разговора такого не могло бы быть. а кхл контракты бумажка, можно решать
Хм. Тут варианты выкуп контракта, обмен, выставление на драфт отказов. Чего из этого нет в НХЛ? И да. Сказать игроку, что на него не рассчитывают и обсуждать с агентом варианты расставания абсолютно нормальная практика.
+9
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+6
Ответ Klaudio Pizsarov
Слабый сезон провел откровенно, в нужный момент вообще не был заметен, по делу выгоняют.
А кого оставляют тогда, тоже по делу?) кто там сильный сезон то провел?
+9
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Слабый сезон провел откровенно, в нужный момент вообще не был заметен, по делу выгоняют.
+13
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+6
на чистых шайбах играет...слабенький
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+4
Ответ Алар
Конечно, ситуация нехорошая, хотя Шипачев сам должен понимать почему... Впрочем у Шипачева и в Динамо, и в НХЛ не сложилось... Похоже, дело-то тут в другом!
Ни хрена себе не сложилось в Динамо: 265 игр, 83 шайбы+210 передач.
+4
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Хорошая жена, хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?! (С)
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-2
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Конечно, ситуация нехорошая, хотя Шипачев сам должен понимать почему... Впрочем у Шипачева и в Динамо, и в НХЛ не сложилось... Похоже, дело-то тут в другом!
+4
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Ну таковы реалии в спорте.
+6
-4
+2
была бы это нхл даже разговора такого не могло бы быть. а кхл контракты бумажка, можно решать
+6
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+2
Да, старый. Да, чтоб ехал нужно толкать в шорты. Но он лучший
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Первый бабандир
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Прочитав заголовок мне вспомнился советский мультфильм «жил был пес»
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Ну ты реально старый и медленно едешь, что не так ?
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Купи пять хат и сдавай
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Ответ Серый
Вот поэтому и надо прописать в регламенте, что: а) любое расторжение (даже по взаимному соглашению) идет в потолок; б) действующие контракты нельзя переподписывать ни по сумме, ни по длительности; в) обмен на денежную компенсацию возможен только в том случае, если клуб сохранил права на ОСА, но не продлил его.
Думаешь это поможет? В конституции страны и уголовном кодексе тоже много чего хорошего и полезного написано и нет никакого толка. В стране где нет закона а правит преступник во всех сферах будет одно и то же.
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Мягко говоря очень странное решение менеджмента - при том что сезон реально Шипачев провел не на своем уровне, он все равно первым бомбардиром команды стал . И да у него контракт такой же почти как у Свечникова старшего , но как-то есть разница в уровне игры , нет? Только Свечникова оставляют , а Шипачева на выход
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Ответ Анатолий Magicbrain
А кого оставляют тогда, тоже по делу?) кто там сильный сезон то провел?
Билялов, Миллер, Семенов, Кошелев, Дыняк, Кателевский
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Ответ Серый
Билялов, Миллер, Семенов, Кошелев, Дыняк, Кателевский
Ребята конечно сыграли плюс-минус на своих привычных мощностях правда ни то чтобы прямо сильно. А 10+ неплохих матчей Кошеля за целый сезон и вовсе показатель так себе. Который не проходил в основу команды-победителя КГ
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Ответ Анатолий Magicbrain
А кого оставляют тогда, тоже по делу?) кто там сильный сезон то провел?
Хорошего профессионала вопрос трудоустройства волновать вообще не должен - он нужен ВСЕМ.
А если ты нужен не всем, может, ты не так уж хорош?
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Ответ Klaudio Pizsarov
Слабый сезон провел откровенно, в нужный момент вообще не был заметен, по делу выгоняют.
Хотят выгнать, тогда плати неустойку
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