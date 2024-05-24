Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»

Вадим Шипачев назвал некрасивой ситуацией его контрактный спор с «Ак Барсом».

Действующий договор форварда и клуба рассчитан еще на один сезон, но известно, что « » хочет расстаться с хоккеистом.

«Мы встретились, мне сказали: «Вадим, такая ситуация. Мы тебя не видим в команде. Главный тренер тебя не видит в команде. Давайте что-то решать». Я говорю: «Если меня не видите в команде, решайте с агентом».

Я так полагаю, при хорошем раскладе это должен был быть выкуп контракта, выплата мне компенсации, и я поехал в другую команду.

Хотя по разговорам сейчас с Маратом Валиуллиным (генеральным менеджером – Sports), как понял, такого, скорее всего, не будет. Ведется диалог с агентом.

Не понимаю этой ситуации. Команда играет плохо, вылетает в первом раунде, и находят какие-то аргументы – старый, не старый, медленно едешь.

Я при этом первый бомбардир команды. И меня просто выставляют за порог команды. Некрасивая ситуация», – сказал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев в программе на «На связи».

В прошедшем сезоне набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.