Агент Шипачева: «С минским «Динамо» действительно ведем переговоры, но контракт еще не подписан»

Агент Вадима Шипачева подтвердил переговоры с минским «Динамо» о переходе.

Ранее стало известно, что минский клуб планирует выменять 37-летний нападающего у «Ак Барса».

«Мы действительно ведем переговоры с минским « », но контракт еще не подписан», – сказал представитель хоккеиста Станислав Романов.

Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»