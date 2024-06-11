Агент Шипачева: «С минским «Динамо» действительно ведем переговоры, но контракт еще не подписан»

Теги Ак Барс возможные переходы Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Станислав Романов агент Матч ТВ Хоккей

Агент Вадима Шипачева подтвердил переговоры с минским «Динамо» о переходе.

Ранее стало известно, что минский клуб планирует выменять 37-летний нападающего у «Ак Барса». 

«Мы действительно ведем переговоры с минским «Динамо», но контракт еще не подписан», – сказал представитель хоккеиста Станислав Романов.

Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»

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