Минское «Динамо» хочет выменять Шипачева у «Ак Барса» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс возможные переходы Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев может быть обменян в минское «Динамо» из «Ак Барса».

По данным «Бизнес Online», 37-летний нападающий «Ак Барса» продолжит карьеру в минском клубе. 

«Динамо» планирует выменять Вадима Шипачева у казанского клуба. 

Контракт игрока с «Ак Барсом» действует до конца сезона-2024/25. Ранее сообщалось, что клуб не рассчитывает на форварда в следующем сезоне, но пока не расторг контракт с игроком. 

В минувшем сезоне Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

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15 комментариев
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Если только с доплатой от АБ.
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Ответ Самир Мушаров
было бы не плохо взамен получить Сэма Энэса или же Вадима Мороза
Энаса за Шипачева отдаст только идиот.
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Ответ Самир Мушаров
было бы не плохо взамен получить Сэма Энэса или же Вадима Мороза
ак барс от него всеми силами избавится пытается, какой энас? какой мороз? казань тысячу рублей получит и еще довольна останется
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А что, интересно бы было посмотреть на такое
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За мешок картошки. Ладно, за два.
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Выменять интересно на кого или на что.Но контракт у него огромный для Минска.
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Вадиму нужна перезагрузка, пусть будет так
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Слышал что может состояться обмен Шипачев на Хенкеля))
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Выменять можно и за 1000р.
Аналогично в Минск из Москвы отправился вратарь Коновалов...
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Хенкеля пускай забирают
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на 1 рубль
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Ответ RVC
Слышал что может состояться обмен Шипачев на Хенкеля))
АК Барс ,в результате обмена,отправил Хенкеля в Барыс.те его сменяли в Минск и,что.теперь обратно в Казань?
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Ответ RVC
Слышал что может состояться обмен Шипачев на Хенкеля))
Обмен имеет трехсторонний характер при участии СКА?
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