Минское «Динамо» хочет выменять Шипачева у «Ак Барса» («Бизнес Online»)

Вадим Шипачев может быть обменян в минское «Динамо» из «Ак Барса».

По данным «Бизнес Online», 37-летний нападающий « » продолжит карьеру в минском клубе.

« » планирует выменять у казанского клуба.

Контракт игрока с «Ак Барсом» действует до конца сезона-2024/25. Ранее сообщалось, что клуб не рассчитывает на форварда в следующем сезоне, но пока не расторг контракт с игроком.

В минувшем сезоне Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.