Шипачев переходит в минское «Динамо» из «Ак Барса» («СЭ»)

Вадим Шипачев продолжит карьеру в минском «Динамо».

37-летний нападающий подпишет соглашение с клубом из Беларуси, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что у хоккеиста действует контракт с « » до завершения сезона-2024/25. Ранее сообщалось, что клуб не рассчитывает на форварда.

В минувшем сезоне набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

Всего на данный момент в лиге форвард набрал 793 (249+544) балла в 824 матчах в регулярных чемпионатах.