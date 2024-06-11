Шипачев переходит в минское «Динамо» из «Ак Барса» («СЭ»)

Теги Ак Барс возможные переходы Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Шипачев продолжит карьеру в минском «Динамо».

37-летний нападающий подпишет соглашение с клубом из Беларуси, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что у хоккеиста действует контракт с «Ак Барсом» до завершения сезона-2024/25. Ранее сообщалось, что клуб не рассчитывает на форварда.

В минувшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

Всего на данный момент в лиге форвард набрал 793 (249+544) балла в 824 матчах в регулярных чемпионатах.

5 комментариев
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Зачем этот старик за бюджетные деньги?
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Вадим играл в Вегасе, где были казино получилось не очень. Теперь будет играть в городе, где с казино тоже нет проблем. Надеюсь, что это не помешает ему тряхнуть стариной
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Легенда Вегаса.
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От Вегаса до Лукашенко…
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