Щитов о Шипачеве в минском «Динамо»: «С такими игроком можно построить крепкую команду. Мастер высочайшего уровня»
Никита Щитов высказался о возможном переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».
– Вадим Шипачев в минском «Динамо» у Дмитрия Квартальнова. Они вообще совместимы?
– Переходы никогда не случаются просто так. Не бывает так, что генменеджер просто позвонил агенту, и игрок перешел.
Общение между главным тренером и хоккеистом всегда есть. Квартальнов наверняка поговорил с Шипачевым, объяснил ему его роль в команде. Думаю, что они поняли друг друга.
Квартальнов – хороший тренер. С помощью такого игрока, как Вадим, можно построить крепкую команду, которая будет прогрессировать и добиваться более высокого результата, чем в прошлом сезоне.
Шипачев – мастер высочайшего уровня, много чего добился в хоккее. Он будет передавать свой опыт молодым игрокам минского «Динамо».
Молодые сами не растут, им рядом нужны опытные ребята. Это работает в любой сфере, не только в хоккее.
Глядя на то, как Шипачев мыслит на площадке, какие передачи отдает, как ни крути, ты будешь расти.
Даже выходя на лед против топ‑игроков ты растешь, получаешь новый опыт и становишься сильнее, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.