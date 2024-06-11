Щитов о Шипачеве в минском «Динамо»: «С такими игроком можно построить крепкую команду. Мастер высочайшего уровня»

Теги Никита Щитов Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов высказался о возможном переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».

Вадим Шипачев в минском «Динамо» у Дмитрия Квартальнова. Они вообще совместимы?

– Переходы никогда не случаются просто так. Не бывает так, что генменеджер просто позвонил агенту, и игрок перешел.

Общение между главным тренером и хоккеистом всегда есть. Квартальнов наверняка поговорил с Шипачевым, объяснил ему его роль в команде. Думаю, что они поняли друг друга.

Квартальнов – хороший тренер. С помощью такого игрока, как Вадим, можно построить крепкую команду, которая будет прогрессировать и добиваться более высокого результата, чем в прошлом сезоне.

Шипачев – мастер высочайшего уровня, много чего добился в хоккее. Он будет передавать свой опыт молодым игрокам минского «Динамо».

Молодые сами не растут, им рядом нужны опытные ребята. Это работает в любой сфере, не только в хоккее.

Глядя на то, как Шипачев мыслит на площадке, какие передачи отдает, как ни крути, ты будешь расти.

Даже выходя на лед против топ‑игроков ты растешь, получаешь новый опыт и становишься сильнее, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

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