«Металлург» – лидер рейтинга клубов КХЛ, СКА – 2-й. «Спартак» и «Куньлунь» получили максимальные баллы как клубы без государственного финансирования

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«Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ.

КХЛ представил рейтинг деятельности клубов по итогам сезона-2023/24. В расчете рейтинга используются данные трех предыдущих сезонов.

В рейтинге учитываются спортивные достижения (20%), стоимость спортивного результата (20%), финансирование (10%), несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%), исполнение норм технического регламента (5%), посещаемость и заполняемость арен (10%), сервисы для зрителей (5%), ТВ-индекс (10%), доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%) и работа со СМИ (5%).

В параметре финансирования «Нефтехимик», «Спартак», «Северсталь» и «Куньлунь» получили максимальные баллы как клубы, не имеющие государственного финансирования.

1. «Металлург» – 79,66 балла (в 2023 году – 66,14);

2. СКА – 70,38 (69,27);

3. «Ак Барс» – 68,90 (70,53);

4. «Авангард» – 67,32 (74,98);

5. ЦСКА – 66,96 (76,15);

6. «Локомотив» – 64,12 (56,34);

7. «Автомобилист» – 57,65 (52,68);

8. «Торпедо» – 56,85 (61,50);

9. «Салават Юлаев» – 56,38 (63,85);

10. «Трактор» – 56,34 (54,77);

11. «Динамо» Москва – 55,67 (54,82);

12. «Динамо» Минск – 53,79 (56,57);

13. «Северсталь» – 53,09 (60,06);

14. «Сибирь» – 51,26 (55,79);

15. «Спартак» – 51,24 (49,19);

16. «Лада» – 46,90;

17. «Адмирал» – 45,35 (40,49);

18. «Нефтехимик» – 44,81 (49,16);

19. «Барыс» – 43,82 (49,31);

20. «Амур» – 42,02 (42,89);

21. «Витязь» – 34,91 (45,02);

22. «Сочи» – 33,20 (36,44);

23. «Куньлунь» – 30,88 (29,95).

6 комментариев
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Магнитка так держать 💪💪💪
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Ну да, если согнать бюджетников на стадион за миллиард, то будешь лучшим среди тех, кто вылетел во втором круге.
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Ну кто бы сомневался 🤘🤘🤘
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Письма ветеранов Путину, СМС Эспозито и Гашеку будут?
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Магнитка чемпион !!! Провинция в этом году рулит !!! Плачь финско британская девочка
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