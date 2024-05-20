«Металлург» – лидер рейтинга клубов КХЛ, СКА – 2-й. «Спартак» и «Куньлунь» получили максимальные баллы как клубы без государственного финансирования
«Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ.
КХЛ представил рейтинг деятельности клубов по итогам сезона-2023/24. В расчете рейтинга используются данные трех предыдущих сезонов.
В рейтинге учитываются спортивные достижения (20%), стоимость спортивного результата (20%), финансирование (10%), несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%), исполнение норм технического регламента (5%), посещаемость и заполняемость арен (10%), сервисы для зрителей (5%), ТВ-индекс (10%), доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%) и работа со СМИ (5%).
В параметре финансирования «Нефтехимик», «Спартак», «Северсталь» и «Куньлунь» получили максимальные баллы как клубы, не имеющие государственного финансирования.
1. «Металлург» – 79,66 балла (в 2023 году – 66,14);
2. СКА – 70,38 (69,27);
3. «Ак Барс» – 68,90 (70,53);
4. «Авангард» – 67,32 (74,98);
5. ЦСКА – 66,96 (76,15);
6. «Локомотив» – 64,12 (56,34);
7. «Автомобилист» – 57,65 (52,68);
8. «Торпедо» – 56,85 (61,50);
9. «Салават Юлаев» – 56,38 (63,85);
10. «Трактор» – 56,34 (54,77);
11. «Динамо» Москва – 55,67 (54,82);
12. «Динамо» Минск – 53,79 (56,57);
13. «Северсталь» – 53,09 (60,06);
14. «Сибирь» – 51,26 (55,79);
15. «Спартак» – 51,24 (49,19);
16. «Лада» – 46,90;
17. «Адмирал» – 45,35 (40,49);
18. «Нефтехимик» – 44,81 (49,16);
19. «Барыс» – 43,82 (49,31);
20. «Амур» – 42,02 (42,89);
21. «Витязь» – 34,91 (45,02);
22. «Сочи» – 33,20 (36,44);
23. «Куньлунь» – 30,88 (29,95).