Хайман о 0-2 в финале с «Флоридой»: «У «Эдмонтона» есть прекрасная возможность вернуться в серию дома. Хорошие команды добиваются успеха на своей арене»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман высказался о ситуации, в которой оказался «Эдмонтон» при 0-2 в финале.

«Ойлерс» проиграли «Флориде» во втором матче финала Кубка Стэнли (1:4, 0-2). Следующие 2 игры пройдут в Эдмонтоне

«У нас есть прекрасная возможность вернуться в серию дома. Хорошие команды добиваются успеха на своей арене, у них хорошая команда, и они взяли две игры дома. 

В этой игре они в целом были лучше нас, в прошлой был великолепен их вратарь [Сергей Бобровский], и это тоже часть успеха хорошей команды. Но сейчас у нас есть шанс вернуться в серию дома», – сказал форвард канадского клуба. 

 

 
 
 

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5 комментариев
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Показательный момент кстати: 9 раз по-моему за 2 игры были в большинстве игроки нефти и 0 шайб. Что в первой игре, что во второй образцово с ними бригады меньшинства пантер отыграли. Как-никак это лучшая команда плова НХЛ в меньшинстве. Какие аргументы тогда у нефти, если у них не работает большинство? Никаких. Какое большинство, если даже выходы 1 на 1 не могут реализовать. Сушите вёсла, шансы теперь у вас только в теории.
+6
0
+6
Ответ Биомеханоид
Далласу нефть тоже проиграла первые 2. Рано хоронить.
У Далласа нефть первый матч выиграла и потом 2 проиграла. Но если в первом матче с Флоридой было визуально видно ещё, что нефть в игровом плане что-то может противопоставить, то во втором нефть была просто раздавлена. С Далласом нефть при 5 на 5 имела большие проблемы и вот тут с Флоридой они такие же, но при этом Флорида не боится жёстко бороться, так как не боится удалятся из-за своего отлично играющего меньшинства. И это тоже показатель, насколько пантеры в себе уверены. Так что это победитель КС этого года, это очевидно.
+4
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+4
Ответ Сивуч
А много команд в истории НХЛ отыгрались с 0:2 в серии финала и взяли кубок Стэнли?
Тут на самом деле не так важен сам счёт или статистика, сколько соотношение сил в противостоянии. Ну очевидно, что играют разного уровня команды, причём даже по менталитету разнаци ограмная. Не представляю, что должно случиться в этом плове, чтобы нефть могла выиграть хотя бы 1 матч. Разве что Макдэвид научиться наконец забрасывать не 1 гол в 5 матчей, а 2-3 за 1 матч.
+2
0
+2
А много команд в истории НХЛ отыгрались с 0:2 в серии финала и взяли кубок Стэнли?
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