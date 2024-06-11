Хайман о 0-2 в финале с «Флоридой»: «У «Эдмонтона» есть прекрасная возможность вернуться в серию дома. Хорошие команды добиваются успеха на своей арене»

Зак Хайман высказался о ситуации, в которой оказался «Эдмонтон» при 0-2 в финале.

«Ойлерс» проиграли «Флориде» во втором матче финала Кубка Стэнли (1:4, 0-2). Следующие 2 игры пройдут в .

«У нас есть прекрасная возможность вернуться в серию дома. Хорошие команды добиваются успеха на своей арене, у них хорошая команда, и они взяли две игры дома.

В этой игре они в целом были лучше нас, в прошлой был великолепен их вратарь [Сергей Бобровский], и это тоже часть успеха хорошей команды. Но сейчас у нас есть шанс вернуться в серию дома», – сказал форвард канадского клуба.











