Родригес – 1-й игрок в истории «Флориды» с дублем в финале Кубка Стэнли. У него 3 гола в серии

Эван Родригес – 1-й игрок в истории «Флориды» с дублем в финале Кубка Стэнли.

Форвард «Пантерс» забросил 2 шайбы, включая победную, во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с « » (4:1, 2-0). Его признали первой звездой встречи.

В активе 30-летнего нападающего стало 3 гола в текущем финале. Столько же шайб он забросил за 17 игр в первых трех раундах.

Сейчас на его счету 11 (6+5) очков в 19 играх в плей-офф. В 80 играх регулярки набрал 39 (12+27) баллов.