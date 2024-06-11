Родригес – 1-й игрок в истории «Флориды» с дублем в финале Кубка Стэнли. У него 3 гола в серии

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Эван Родригес Хоккей

Эван Родригес – 1-й игрок в истории «Флориды» с дублем в финале Кубка Стэнли.

Форвард «Пантерс» забросил 2 шайбы, включая победную, во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (4:1, 2-0). Его признали первой звездой встречи. 

В активе 30-летнего нападающего стало 3 гола в текущем финале. Столько же шайб он забросил за 17 игр в первых трех раундах. 

Сейчас на его счету 11 (6+5) очков в 19 играх в плей-офф. В 80 играх регулярки Родригес набрал 39 (12+27) баллов. 

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2 комментария
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Невероятный игрок,уникум)))
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Похоже, финал будет недолгим. Флорида играет как чемпион.
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