Брылин о Грицюке в «Нью-Джерси»: «Сыграл ярче других во многих предсезонных матчах. Он произвел хорошее впечатление, поэтому в составе»
В шести предсезонных матчах 24-летний форвард набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 4».
– Ярко проявил себя новичок Арсений Грицюк. Как оцените его игру?
– Выглядел неплохо и во многих матчах сыграл более ярко, чем другие. В целом произвел хорошее впечатление, поэтому он в составе команды.
– Грицюк приехал в НХЛ с серьезным настроем?
– Это первый раз, когда мы увидели его вживую. Новая организация, новая лига, новая страна, и надеюсь, что другого настроя, кроме как серьезного, у него и не было.
– В интервью Грицюк говорил, что у вас американский менталитет. Обсудили с ним его слова?
– Честно говоря, я спокойно отнесся к этому, и мы особо не вспоминали его слова. Конечно, мы общаемся нормально – и на хоккейные темы, и на бытовые.
Никаких проблем у нас нет, – сказал ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин.
Сергачев и Грицюк стали лучшими среди россиян по очкам на предсезонке НХЛ. У защитника «Юты» 5 баллов в 3 играх, у форварда «Нью-Джерси» – 5 в 6