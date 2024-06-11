«Эдмонтон» провел большую часть 2-го матча финала с 16 полевыми игроками. Фогеле был удален до конца игры, Нерс сыграл 4:20 из-за травмы

«Эдмонтон» провел большую часть 2-го матча с «Флоридой» с 16 полевыми игроками.

«Ойлерс» лишились двух хоккеистов по ходу второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (1:4, 0-2).

В первом периоде (на 8:16) защитник «нефтяников» получил травму после силового приема .

Во втором периоде игрок провел всего одну смену, в третьем периоде – две. В итоге его игровое время составило 4 минуты 20 секунд.

Также в первой 20-минутке (на 9:21) форвард был удален за удар коленом в колено форварду южан .

«Флориде» не удалось использовать 5-минутное большинство, по его ходу команда сама получила малый штраф.

« » в итоге провел большую часть матча с 5 защитниками и 11 нападающими. Что касается Луостаринена, то он сумел продолжить матч.