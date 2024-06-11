«Эдмонтон» провел большую часть 2-го матча финала с 16 полевыми игроками. Фогеле был удален до конца игры, Нерс сыграл 4:20 из-за травмы

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Дарнелл Нерс Эван Родригес Уоррен Фогеле Ээту Луостаринен Хоккей

«Эдмонтон» провел большую часть 2-го матча с «Флоридой» с 16 полевыми игроками.

«Ойлерс» лишились двух хоккеистов по ходу второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (1:4, 0-2). 

В первом периоде (на 8:16) защитник «нефтяников» Дарнелл Нерс получил травму после силового приема Эвана Родригеса.

Во втором периоде игрок провел всего одну смену, в третьем периоде – две. В итоге его игровое время составило 4 минуты 20 секунд. 

Также в первой 20-минутке (на 9:21) форвард Уоррен Фогеле был удален за удар коленом в колено форварду южан Ээту Луостаринену

«Флориде» не удалось использовать 5-минутное большинство, по его ходу команда сама получила малый штраф.

«Эдмонтон» в итоге провел большую часть матча с 5 защитниками и 11 нападающими. Что касается Луостаринена, то он сумел продолжить матч. 

5 комментариев
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Там еще и немец мог на отдых отправиться, после того как долбанул Баркова, пожалели его судьи. Зато Нерс сегодня без минуса!
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-2
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У нефти сегодня грязь была самая разная, пожалуй это самый неприятный сюприз от финала
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0
+2
Нерс это глобальный успех ГМ Эдмонтона🤡
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-2
0
Главные герои матча -такие игроки как Родригес, Беннет, Ткачак. В итоге у нефти стали сдавать нервы. Особенно Немец, Француз(Дешарне) и Фогеле. Бобр пока играет на Конн Смайт.
+1
-1
0
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