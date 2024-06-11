Кожевников о Турнире четырех наций НХЛ без России: «Насмешка над когда-то великим Кубком Канады. Еще нелепость – не будет чемпионов мира чехов. Бред!»
Александр Кожевников назвал Турнир четырех наций НХЛ без России насмешкой.
С 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне состоится международный турнир, организованный НХЛ. В нем сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии
«Левый» Кубок мира. Считаю, что для Канады и США шведы и особенно финны – не раздражители, к ним всегда относились свысока.
Если бы играла Россия, то турнир легко продавался бы – прежде всего по политическим причинам. А сейчас это выглядит как насмешка над когда-то великим Кубком Канады.
Кстати, в этом смысле хорошо, что последний чемпионат мира выиграли чехи. Теперь еще одна нелепая ситуация – Кубок мира проводится, но действующий чемпион мира в нем не участвует. Бред!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Стабильно