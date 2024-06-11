Кожевников о Турнире четырех наций НХЛ без России: «Насмешка над когда-то великим Кубком Канады. Еще нелепость – не будет чемпионов мира чехов. Бред!»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ Кубок мира ЧМ по хоккею Александр Кожевников Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Александр Кожевников назвал Турнир четырех наций НХЛ без России насмешкой.

С 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне состоится международный турнир, организованный НХЛ. В нем сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии

«Левый» Кубок мира. Считаю, что для Канады и США шведы и особенно финны – не раздражители, к ним всегда относились свысока.

Если бы играла Россия, то турнир легко продавался бы – прежде всего по политическим причинам. А сейчас это выглядит как насмешка над когда-то великим Кубком Канады.

Кстати, в этом смысле хорошо, что последний чемпионат мира выиграли чехи. Теперь еще одна нелепая ситуация – Кубок мира проводится, но действующий чемпион мира в нем не участвует. Бред!» – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Согласен, что с чехами неловко получилось.
+2
-1
+1
Так чехи ж выиграли никому не нужный и никому не интересный чемпионат. Зачем они там?
+3
-2
+1
Бред - то, что несет Кожевников
Стабильно
+2
-2
0
Четыре команды мало конечно. Могли бы как раньше собрать ещё сборную молодых звёзд Канады и сборную Европы, был же раньше такой формат.
0
0
0
Комментарии Кожевникова - это надсмешка над здравым смыслом
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий