Россия поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ, обойдя Финляндию

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Сборная России обошла Финляндию и поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

На четвертую позицию вышла Чехия, выигравшая турнир, на пятой строчке расположилась Швейцария, на шестой – США, при этом у всех трех сборных по 3945 очков.

Сборная России не участвовала в турнире из-за отстранения, наложенного ИИХФ.

Топ-10 рейтинга ИИХФ выглядит следующим образом:

1. Канада – 4100 очков

2. Россия – 4065

3. Финляндия – 3955

4. Чехия – 3945

5. Швейцария – 3945

6. США – 3945

7. Швеция – 3910

8. Германия – 3865

9. Словакия – 3750

10. Латвия – 3660

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27 комментариев
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Ещё один пропущенный турнир и Россия возглавит рейтинг.
+44
-1
+43
А всё это благодаря Системе..Как бы тут не стебали Йозе но как мы видим сборная поднимается без проблем. не прилагая особых усилий.))
+26
-1
+25
Мы лежим, а денюжки идут
+12
0
+12
Ответ Весс
Как это работает?
Лежим на 🛋️🛋️🛋️ пьём 🍺🍺🍺 ну а очки капают
+6
0
+6
Ответ Дмитрий Рабко
Ещё один пропущенный турнир и Россия возглавит рейтинг.
Согласен на такой поворот событий 👍👍👍
+5
0
+5
Как это работает?
+6
-1
+5
Каким образом, интересно?
+5
-1
+4
Ответ Иван Петров
Каким образом, интересно?
Лежим на 🛋️🛋️🛋️ пьём🍺🍺🍺ну а очки идут в рейтинг
+5
-1
+4
Очередная гениальная многоходовочка главного хоккеиста страны.
+5
-2
+3
Это благодаря суперсерии со студентами Казахстана и Белорусии ?
+3
0
+3
Ответ Олег Попов
Мы лежим, а денюжки идут
На а что разве плохо 🤔🤔 🫤🫤
+3
0
+3
7 место Швеции - это надо ж так умудриться упасть после 2018 года. Антирекорд какой то
+3
-1
+2
Ну можно и не играть. Ну так и смотришь и возглавим рейтинг 🫤🫤🫤
+2
0
+2
Ответ Весс
Ладно. Как это работает в теннисе?
В теннисе работает так : на любом турнире игроку начисляются очки за преодоление какого либо раунда. Условно, выиграл в первом раунде, начислили 10 очков, проиграл во втором раунде, 10 очков идут в рейтинг игрока. По мере продвижения по сетке турнира очки увеличиваются, но не складываются. Выиграл финал получи 100 очков в рейтинг. На следующий сезон, эти очки надо защитить. То есть на этом же турнире, выступить не хуже чем годом ранее, а если прошёл по сетке дальше второго раунда то 10 очков не сгорят +прибавят за проход второго раунда. Ну а если проиграл в первом раунде то из рейтинга по итогу прошлого года отнимают 10 очков, ну а если проиграл финал то 100 очков. Вот финны не прошли в 1/2 финала, с них сняли очки которые они заработали в прошлом сезоне. Вот так это работает.
+2
0
+2
Ну счас ромка, кожева и другие расскажут, что легендарная Россия-25 добилась масштабного успеха на ЧМ)
+7
-6
+1
Ответ Александр Кудрявцев
Лежим на 🛋️🛋️🛋️ пьём🍺🍺🍺ну а очки идут в рейтинг
Таким образом мы скоро первыми будем! Берегись, Канада!)))
+2
-1
+1
Ответ memphis
Ну счас ромка, кожева и другие расскажут, что легендарная Россия-25 добилась масштабного успеха на ЧМ)
Казалось бы причём тут "ромка, кожева и Россия-25"...
+6
-5
+1
Дмал что то 🇨🇭🇨🇭🇨🇭 с 🇸🇪🇸🇪🇸🇪 и 🇨🇿🇨🇿🇨🇿 будут выше в рейтинге 🫤🫤🫤
+1
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Ромашка уже дырочку для ордена приготовил? Это же каким гением надо быть, что бы делать результат в таких условиях
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Гений Ротенберга!
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Ответ Весс
Как это работает?
Как в теннисе.
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Ответ Вадим flanec
В теннисе работает так : на любом турнире игроку начисляются очки за преодоление какого либо раунда. Условно, выиграл в первом раунде, начислили 10 очков, проиграл во втором раунде, 10 очков идут в рейтинг игрока. По мере продвижения по сетке турнира очки увеличиваются, но не складываются. Выиграл финал получи 100 очков в рейтинг. На следующий сезон, эти очки надо защитить. То есть на этом же турнире, выступить не хуже чем годом ранее, а если прошёл по сетке дальше второго раунда то 10 очков не сгорят +прибавят за проход второго раунда. Ну а если проиграл в первом раунде то из рейтинга по итогу прошлого года отнимают 10 очков, ну а если проиграл финал то 100 очков. Вот финны не прошли в 1/2 финала, с них сняли очки которые они заработали в прошлом сезоне. Вот так это работает.
В волейболе просто убрали Россию из рейтинга сборных.
+1
-1
0
Ответ Вадим flanec
В теннисе работает так : на любом турнире игроку начисляются очки за преодоление какого либо раунда. Условно, выиграл в первом раунде, начислили 10 очков, проиграл во втором раунде, 10 очков идут в рейтинг игрока. По мере продвижения по сетке турнира очки увеличиваются, но не складываются. Выиграл финал получи 100 очков в рейтинг. На следующий сезон, эти очки надо защитить. То есть на этом же турнире, выступить не хуже чем годом ранее, а если прошёл по сетке дальше второго раунда то 10 очков не сгорят +прибавят за проход второго раунда. Ну а если проиграл в первом раунде то из рейтинга по итогу прошлого года отнимают 10 очков, ну а если проиграл финал то 100 очков. Вот финны не прошли в 1/2 финала, с них сняли очки которые они заработали в прошлом сезоне. Вот так это работает.
Спасибо.
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Ромка наверно забашлял.
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