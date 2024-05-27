Россия поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ, обойдя Финляндию

Сборная России обошла Финляндию и поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

На четвертую позицию вышла Чехия, выигравшая турнир, на пятой строчке расположилась Швейцария, на шестой – США, при этом у всех трех сборных по 3945 очков.

Сборная России не участвовала в турнире из-за отстранения, наложенного ИИХФ.

Топ-10 рейтинга ИИХФ выглядит следующим образом:

1. Канада – 4100 очков

2. Россия – 4065

3. Финляндия – 3955

4. Чехия – 3945

5. Швейцария – 3945

6. США – 3945

7. Швеция – 3910

8. Германия – 3865

9. Словакия – 3750

10. Латвия – 3660