Россия поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ, обойдя Финляндию
Сборная России обошла Финляндию и поднялась на 2-е место в рейтинге ИИХФ.
После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.
Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.
На четвертую позицию вышла Чехия, выигравшая турнир, на пятой строчке расположилась Швейцария, на шестой – США, при этом у всех трех сборных по 3945 очков.
Сборная России не участвовала в турнире из-за отстранения, наложенного ИИХФ.
Топ-10 рейтинга ИИХФ выглядит следующим образом:
1. Канада – 4100 очков
2. Россия – 4065
3. Финляндия – 3955
4. Чехия – 3945
5. Швейцария – 3945
6. США – 3945
7. Швеция – 3910
8. Германия – 3865
9. Словакия – 3750
10. Латвия – 3660