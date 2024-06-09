Светлов о Турнире четырех наций: «Без России формат выглядит сиротливо. НХЛ вслед за ИИХФ запуталась в политике»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой болельщики Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ Сергей Светлов Политика Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Сергей Светлов высказался о Турнире четырех наций НХЛ без России.

– Как восприняли новость о проведении Турнира четырех наций в феврале 2025 года?

– Получился немного странный турнир. Он проводится в Монреале и Бостоне, поэтому полноценным Кубком Канады его не назовешь. Но самое главное, что без России формат турнира выглядит сиротливо.

Во всяком случае трудно поверить, что сборные Финляндии и Швеции станут большим раздражителем как для команд Канады и США, так и для болельщиков.

Без российских звезд такие турниры вряд ли вызовут ажиотаж. Да и чемпионы мира чехи после недавнего финала справедливо жаловались на то, что их не пригласили.

На мой взгляд, НХЛ вслед за ИИХФ запуталась в политике, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

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7 комментариев
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Да, да, все запутались, все вокруг идут не в ногу, одни мы - в ногу;)
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одни и те же комментарии, только виды спорта и люди их дающие разные. неужели они реально считают, что мировой спорт обеднел без России, что все федерации только и ждут, пока закончится война и Россию восстановят?? это так смешно и нелепо 🤦‍♂️
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Ещё один выступающий. Мне вот интересно, человек реально считает, что это именно НХЛ отказалась от КМ только чтобы России насолить, или очередное написанное выступление с правильной политической повесткой? Это вот после того, как НХЛ чуть ни выпрыгивала из штанов, чтобы провести КМ в его изначальном виде и протащить туда если ни сборную России, то уж российских игроков точно. Человек серьезно не понимает, что сейчас 90% европейских, именно европейских, а не Канада, США или НХЛ, сборных мгновенно откажутся от участия в соревнованиях, если там Россия будет? Такой турнир это от безысходности. Или такой, или турнира не будет вообще.
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А 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 хоть раз играла в этом турнире 🤔🤔🤔
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