Светлов о Турнире четырех наций: «Без России формат выглядит сиротливо. НХЛ вслед за ИИХФ запуталась в политике»

Сергей Светлов высказался о Турнире четырех наций НХЛ без России.

– Как восприняли новость о проведении Турнира четырех наций в феврале 2025 года?

– Получился немного странный турнир. Он проводится в Монреале и Бостоне, поэтому полноценным Кубком Канады его не назовешь. Но самое главное, что без России формат турнира выглядит сиротливо.

Во всяком случае трудно поверить, что сборные и станут большим раздражителем как для команд Канады и США, так и для болельщиков.

Без российских звезд такие турниры вряд ли вызовут ажиотаж. Да и чемпионы мира чехи после недавнего финала справедливо жаловались на то, что их не пригласили.

На мой взгляд, вслед за запуталась в политике, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.