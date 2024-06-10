Коннор Макдэвид: «У «Эдмонтона» отличная глубина состава. Ребята, которые пропускали матчи, оставались наготове, возвращались и помогали»

Коннор Макдэвид высказался об изменениях в составе «Эдмонтона» в плей-офф.

Ранее стало известно, что защитник «Ойлерс» Коди Сиси пропустит 2-й матч Кубка Стэнли против «Флориды» (0-1 в серии) по решению тренера Криса Кноблауха.

В нынешнем плей-офф за «Эдмонтон» сыграли уже 14 нападающих, семь защитников и два вратаря.

«У нас 16 или 17 нападающих и, вероятно, восемь защитников. В составе будут изменения. Крис и тренерский штаб приняли несколько решений по ходу плей-офф.

Все проделали огромную работу, внося свой вклад. Ребята, которые выходили из состава, оставались наготове, возвращались и помогали.

У нас отличная глубина состава. Жаль, что ребята пропускают некоторые игры, но здесь все стараются изо всех сил. Все понимают, в каком мы положении», – сказал капитан « » .