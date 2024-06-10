Защитник «Эдмонтона» Сиси пропустит 2-й матч против «Флориды». У него «минус 2» в 1-й игре серии
Защитник «Эдмонтона» Коди Сиси пропустит матч Кубка Стэнли по решению тренера.
На утренней раскатке перед второй игрой серии против «Флориды» Винсент Деарне занял место Сиси во второй паре «Ойлерс» с Дарнеллом Нерсом.
Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух сообщил, что Коди Сиси пропустит матч.
Нерс и Сиси завершили первую игру финальной серии с показателями полезности «минус 2». Деарне не играл с 28 мая.
Эвандер Кэйн пропустил утреннюю раскатку команды, но сообщил, что примет участие в игре.
Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Пантерс» обыграли «Ойлерс» (3:0, 1-0).