Валерий Каменский: «НХЛ – непредсказуемая лига. Бывали случаи, когда Кубок Стэнли завоевывали команды, занявшие 8-е место в регулярке. Это говорит о высокой конкуренции»
Валерий Каменский высказался о высокой конкуренции в НХЛ.
«НХЛ – это непредсказуемая лига. Бывали случаи, когда Кубок Стэнли завоевывали команды, занявшие восьмое место в конференции в регулярном чемпионате.
Изначально все имеют равные шансы, и выигрывает тот, кто лучше подготовлен к плей-офф. Это лишний раз говорит о высокой конкуренции», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2024 «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (3:0, 1-0).