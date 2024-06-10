Валерий Каменский: «НХЛ – непредсказуемая лига. Бывали случаи, когда Кубок Стэнли завоевывали команды, занявшие 8-е место в регулярке. Это говорит о высокой конкуренции»

Валерий Каменский высказался о высокой конкуренции в НХЛ.

« – это непредсказуемая лига. Бывали случаи, когда завоевывали команды, занявшие восьмое место в конференции в регулярном чемпионате.

Изначально все имеют равные шансы, и выигрывает тот, кто лучше подготовлен к плей-офф. Это лишний раз говорит о высокой конкуренции», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2024 « » обыграла « » (3:0, 1-0).