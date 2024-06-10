Валерий Каменский: «НХЛ – непредсказуемая лига. Бывали случаи, когда Кубок Стэнли завоевывали команды, занявшие 8-е место в регулярке. Это говорит о высокой конкуренции»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Валерий Каменский Хоккей

Валерий Каменский высказался о высокой конкуренции в НХЛ.

«НХЛ – это непредсказуемая лига. Бывали случаи, когда Кубок Стэнли завоевывали команды, занявшие восьмое место в конференции в регулярном чемпионате.

Изначально все имеют равные шансы, и выигрывает тот, кто лучше подготовлен к плей-офф. Это лишний раз говорит о высокой конкуренции», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Напомним, в первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2024 «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (3:0, 1-0).

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1 комментарий
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В КХЛ такое на данный момент не возможно, но к этому нужно стремиться.
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