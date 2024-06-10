Брайан Буше о первой тренировке с Бобровским: «В голове не укладывалось, как такой парень мог остаться незадрафтованным. С того момента я знал, что он станет звездой НХЛ»

Теги Филадельфия Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Брайан Буше НХЛ Драфт НХЛ Джефф Риз Хоккей

Брайан Буше поделился воспоминаниями о первой тренировке с Сергеем Бобровским.

Ранее вратари вместе выступали за «Филадельфию».

Буше рассказал о первой тренировке с россиянином в августе 2010 года с тренером вратарей «Флайерс» Джеффом Ризом.

– Я провел 10 минут на льду с Бобом и сказал Джеффу Ризу: «Ох. У меня проблемы». И он ответил: «Да, это так».

– Что бросалось в глаза больше всего?

– Потрясающий атлетизм, взрывная игра. Я еще не видел такого хорошего вратаря.

У меня в голове не укладывалось, как такой талантливый парень мог остаться незадрафтованным. Я подумал: «Как можно пропустить такого парня?» Он был настолько хорош.

С того момента я знал, что он станет звездой лиги, – сказал бывший вратарь «Филадельфии» Брайан Буше.

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1 комментарий
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что то поздно Буше об этом написал. что то не помню таких высказыванний в 10 году. там мне насколько помнится в Фили хейтили Бобровского. особенно фаны и некоторые эксперты. есть видео на ютубе. а примазываться к человеау когда у еего все супер это очень просто
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