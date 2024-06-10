Брайан Буше: «Бобровский войдет в Зал хоккейной славы, если выиграет Кубок Стэнли. Он близок и без этого»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Брайан Буше НХЛ Зал хоккейной славы Хоккей

Брайан Буше считает, что Сергей Бобровский может войти в Зал хоккейной славы.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

Ранее Буше и Сергей Бобровский вместе выступали за «Филадельфию».

«Если он выиграет Кубок Стэнли, он войдет туда.

Я имею в виду, он близок и без этого, но победа в кубке? Конечно, тогда он будет членом Зала славы», – сказал бывший вратарь «Филадельфии» Брайан Буше.

Бобровский засушил «Эдмонтон»! 32 сэйва и первая победа в финале Кубка Стэнли

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не говорите этого КВНщику. 😁 Вот уж, действительно, чем нравится НХЛ, плевать им на политику. Так и должно быть в спорте.
+6
0
+6
Он и так там будет.
2 Везины, 2 финала - по честному он туда попадёт и так.
+6
0
+6
Надеюсь выиграет и кон смайт возьмут , и еще одну везину , тогда станет легендарным
+1
0
+1
Что интересно, Буше не был выдающимся вратарём, а рекорд по сухой серии в НХЛ у него, вроде. По крайней мере, немало лет точно был
0
0
0
Ответ rent56
Надеюсь выиграет и кон смайт возьмут , и еще одну везину , тогда станет легендарным
везину вряд ли в этом году. там голосование по концу регулярного сезона была. В тот момент Боб не фаворит был
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий