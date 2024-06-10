Брайан Буше: «Бобровский войдет в Зал хоккейной славы, если выиграет Кубок Стэнли. Он близок и без этого»

Брайан Буше считает, что Сергей Бобровский может войти в Зал хоккейной славы.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

Ранее Буше и Сергей Бобровский вместе выступали за «Филадельфию».

«Если он выиграет Кубок Стэнли, он войдет туда.

Я имею в виду, он близок и без этого, но победа в кубке? Конечно, тогда он будет членом Зала славы», – сказал бывший вратарь «Филадельфии» Брайан Буше.

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