Брайан Буше: «Бобровский войдет в Зал хоккейной славы, если выиграет Кубок Стэнли. Он близок и без этого»
Брайан Буше считает, что Сергей Бобровский может войти в Зал хоккейной славы.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
Ранее Буше и Сергей Бобровский вместе выступали за «Филадельфию».
«Если он выиграет Кубок Стэнли, он войдет туда.
Я имею в виду, он близок и без этого, но победа в кубке? Конечно, тогда он будет членом Зала славы», – сказал бывший вратарь «Филадельфии» Брайан Буше.
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2 Везины, 2 финала - по честному он туда попадёт и так.