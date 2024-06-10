Дубас о переговорах «Питтсбурга» с Кросби: «Все понимают, как много значит Сид для клуба и города. Главное, чтобы процесс был тихим и спокойным»

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас высказался о переговорах о новом контракте с Сидни Кросби.

С 1 июля 36-летний капитан «Питтсбурга» может подписать новый контракт с клубом. Следующий сезон станет последним по его текущему 12-летнему соглашению с кэпхитом 8,7 миллиона долларов.

«Все понимают, как много значит Сид для клуба и города. Главное, чтобы процесс был тихим и спокойным, и мы прошли через это. О результатах сообщим всем в нужное время», – сказал генеральный менеджер клуба Кайл Дубас

В минувшем сезоне Кросби набрал 94 (42+52) очка в 82 матчах в регулярном чемпионате НХЛ. За карьеру – 1596 (592+1004) баллов в 1272 играх. 

«Пингвинс» во втором сезоне подряд не вышли в плей-офф. В 180 кубковых матчах в активе Кросби 201 (71+130) балл, он трижды выиграл Кубок Стэнли с клубом. 

 

 

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