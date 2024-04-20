Дубас о будущем Кросби: «Думаю, что он должен завершить карьеру в «Питтсбурге». Сидни до сих пор выступает на необычайно высоком уровне»

Кайл Дубас высказался о будущем Сидни Кросби в «Питтсбурге».

36-летний форвард набрал 94 (42+52) очка в 82 играх. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом 8,7 миллиона долларов действует до завершения сезона-2024/25.

«Пингвинс» могут подписать новое соглашение со своим капитаном начиная с 1 июля.

«Я знаю, что все хотят получить ответы на вопросы как можно скорее. Но крайне важно, чтобы информация о переговорах оставались конфиденциальной.

Я думаю, что он должен завершить карьеру в «Питтсбурге». Как долго он может продолжать играть? Я не собираюсь рассуждать о каких-то рамках, когда речь идет о .

Он способен на большие дела и до сих пор выступает на необычайно высоком уровне. Его энергия и страсть к игре не уменьшаются. Он из тех, кто постоянно пытается добавить в свою игру что-то новое, даже в таком возрасте. Он всегда стремится достичь нового уровня», – сказал генеральный менеджер « ».

Кросби о контракте с «Питтсбургом»: «Поговорю с Дубасом. Двигаюсь от сезона к сезону. Всегда оцениваю свою игру по тому, какая она, а не по возрасту»