Дубас о будущем Кросби: «Думаю, что он должен завершить карьеру в «Питтсбурге». Сидни до сих пор выступает на необычайно высоком уровне»

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас высказался о будущем Сидни Кросби в «Питтсбурге».

36-летний форвард набрал 94 (42+52) очка в 82 играх. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом 8,7 миллиона долларов действует до завершения сезона-2024/25. 

«Пингвинс» могут подписать новое соглашение со своим капитаном начиная с 1 июля. 

«Я знаю, что все хотят получить ответы на вопросы как можно скорее. Но крайне важно, чтобы информация о переговорах оставались конфиденциальной. 

Я думаю, что он должен завершить карьеру в «Питтсбурге». Как долго он может продолжать играть? Я не собираюсь рассуждать о каких-то рамках, когда речь идет о Сидни Кросби

Он способен на большие дела и до сих пор выступает на необычайно высоком уровне. Его энергия и страсть к игре не уменьшаются. Он из тех, кто постоянно пытается добавить в свою игру что-то новое, даже в таком возрасте. Он всегда стремится достичь нового уровня», – сказал генеральный менеджер «Питтсбурга». 

Кросби о контракте с «Питтсбургом»: «Поговорю с Дубасом. Двигаюсь от сезона к сезону. Всегда оцениваю свою игру по тому, какая она, а не по возрасту»

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7 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Звучит как "Сидни должен закончить"...
Ну а что вы хотели, фамилия генмена накладывает свой отпечаток на судьбу человека!
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Ответ Великий Кукурузо
Жаль конечно, хотелось бы Сида увидеть в контендере на сезон. Некоторых не выгнать,других не отпускают😕
У Кросбяна есть 3 КС, нет смысла ему рваться в контендер, как Рэю Бурку в свое время. Да и нет у контендеров особо места под кепкой, чтобы его контракт впихнуть
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