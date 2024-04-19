Кросби о контракте с «Питтсбургом»: «Поговорю с Дубасом. Двигаюсь от сезона к сезону. Всегда оцениваю свою игру по тому, какая она, а не по возрасту»

Сидни Кросби высказался о переговорах с «Питтсбургом» о новом соглашении.

Действующий контракт 36-летнего капитана команды с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитано до завершения сезона-2024/25.

«Конечно, я поговорю с генеральным менеджером [ ]. Посмотрим, как все сложится. Думаю, что мы поговорим на эту тему.

Я не думаю [о том, сколько еще сыграю сезонов]. Я всегда двигаюсь от сезона к сезону. Это всегда приносило мне пользу в оценке своей игры. Факторов всегда много. Но я думаю, что это нужно отделять от разговоров о контракте.

Понятно, что будет много факторов, учитывая мой возраст. Но я всегда просто оцениваю свою игру по тому, какая она есть, а не по моему возрасту», – сказал .

Кросби выступает за « » с 2005 года и является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне канадец набрал 94 (42+52) очка в 82 матчах регулярного чемпионата .