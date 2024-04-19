Кросби о контракте с «Питтсбургом»: «Поговорю с Дубасом. Двигаюсь от сезона к сезону. Всегда оцениваю свою игру по тому, какая она, а не по возрасту»

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Кайл Дубас Хоккей

Сидни Кросби высказался о переговорах с «Питтсбургом» о новом соглашении.

Действующий контракт 36-летнего капитана команды с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитано до завершения сезона-2024/25.

«Конечно, я поговорю с генеральным менеджером [Кайлом Дубасом]. Посмотрим, как все сложится. Думаю, что мы поговорим на эту тему.

Я не думаю [о том, сколько еще сыграю сезонов]. Я всегда двигаюсь от сезона к сезону. Это всегда приносило мне пользу в оценке своей игры. Факторов всегда много. Но я думаю, что это нужно отделять от разговоров о контракте.

Понятно, что будет много факторов, учитывая мой возраст. Но я всегда просто оцениваю свою игру по тому, какая она есть, а не по моему возрасту», – сказал Сидни Кросби.

Кросби выступает за «Питтсбург» с 2005 года и является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне канадец набрал 94 (42+52) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

17 комментариев
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Порох в пороховницах у Кросби точно есть. И в немалом количестве.
+19
-1
+18
8,7 на 3 для легенды
+12
-2
+10
Ответ Конифеев
То бишь раскошеливайтесь.
Ну за 94 очка надо хорошо заплатить
+7
-1
+6
Ответ All-Star Sports
насколько разные з/п в НБА и НХЛ. в баскете игрок его уровня получает 40+ за сезон.
В баскете забивают намного больше голов:)
+6
-1
+5
насколько разные з/п в НБА и НХЛ. в баскете игрок его уровня получает 40+ за сезон.
+5
-2
+3
Ответ VVV1
=буду бессовестно выкручивать Питсбургу руки:)
Сид точно не будет этого делать
+3
0
+3
То бишь раскошеливайтесь.
+3
-1
+2
Если со здоровьем всё будет хорошо, год-два поиграет после сезона 24/25. главное что бы желание было играть
+2
-1
+1
Ответ Artem15
8,7 на 3 для легенды
Лучше 7 на 4. Пусть подольше поиграет.
+1
0
+1
Ответ VVV1
В баскете забивают намного больше голов:)
Но там не вратарей)))
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-1
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Ответ Strannix
Сид точно не будет этого делать
Хотя имеет право😬
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