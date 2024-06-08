Экс-тренер «Питтсбурга» Иванов о дружбе Малкина и Кросби: «Их объединила общая цель – Кубок Стэнли. Они поняли, что становятся сильнее, не конкурируя друг с другом»
Бывший тренер «Питтсбурга» рассказал о дружбе Евгения Малкина и Сидни Кросби.
Российский специалист Максим Иванов работал тренером по катанию в «Питтсбурге» и участвовал в двух победных Кубках Стэнли – 2016 и 2017 годов.
– Что позволило Кросби и Малкину, конкурентам по позиции, сдружиться и не ревновать к славе и успехам друг друга? Это ведь на самом деле уникальная история.
– Их объединила общая цель – Кубок Стэнли, поэтому так и получилось. Когда они поняли, что могут не конкурировать, а общаться и делать друг друга сильнее, то выиграли и один, и другой. У них великолепная карьера, и они друг друга дополняли.
Анализировали, подсказывали друг другу, что-то новое добавляли. Это тандем, который дал очень серьезный результат – и командный в виде трех Кубков Стэнли, и индивидуальный у каждого из них.
– Каков Малкин вне льда?
– Очень простой парень. Вырос в обычной магнитогорской семье, сам себя сделал, знает, как добиться успеха. И очень любит шутить. Шуток было миллион, всех и не упомнишь.
– Кросби – тоже шутник?
– Сид – серьезный парень, но может пообщаться с кем угодно. Полностью сосредоточен на хоккее, все с этим связано. И до сих пор, в таком возрасте, показывает отличные результаты. 42 гола и 94 очка в 36 лет – это дорогого стоит!
– Он и Малкин смотрят другой хоккей?
– Конечно. Все время смотрят!
– По опросу хоккеистов Кросби – самый универсальный игрок НХЛ. Согласны?
– Думаю, что Барков более универсален в плане обороны. Сид все-таки более атакующего плана, – сказал тренер «Флориды» по индивидуальным качествам.