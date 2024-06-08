Экс-тренер «Питтсбурга» Иванов о дружбе Малкина и Кросби: «Их объединила общая цель – Кубок Стэнли. Они поняли, что становятся сильнее, не конкурируя друг с другом»

Бывший тренер «Питтсбурга» рассказал о дружбе Евгения Малкина и Сидни Кросби.

Российский специалист Максим Иванов работал тренером по катанию в « » и участвовал в двух победных Кубках Стэнли – 2016 и 2017 годов.

– Что позволило Кросби и Малкину, конкурентам по позиции, сдружиться и не ревновать к славе и успехам друг друга? Это ведь на самом деле уникальная история.

– Их объединила общая цель – , поэтому так и получилось. Когда они поняли, что могут не конкурировать, а общаться и делать друг друга сильнее, то выиграли и один, и другой. У них великолепная карьера, и они друг друга дополняли.

Анализировали, подсказывали друг другу, что-то новое добавляли. Это тандем, который дал очень серьезный результат – и командный в виде трех Кубков Стэнли, и индивидуальный у каждого из них.

– Каков Малкин вне льда?

– Очень простой парень. Вырос в обычной магнитогорской семье, сам себя сделал, знает, как добиться успеха. И очень любит шутить. Шуток было миллион, всех и не упомнишь.

– Кросби – тоже шутник?

– Сид – серьезный парень, но может пообщаться с кем угодно. Полностью сосредоточен на хоккее, все с этим связано. И до сих пор, в таком возрасте, показывает отличные результаты. 42 гола и 94 очка в 36 лет – это дорогого стоит!

– Он и Малкин смотрят другой хоккей?

– Конечно. Все время смотрят!

– По опросу хоккеистов – самый универсальный игрок . Согласны?

– Думаю, что более универсален в плане обороны. Сид все-таки более атакующего плана, – сказал тренер «Флориды» по индивидуальным качествам.