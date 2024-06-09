Юдин о Нижнем Тагиле: «Преобразился, уровень жизни поднялся намного. 80% на заводе, ребята, которые со мной играли, сейчас там. Неплохие деньги падают»

Дмитрий Юдин рассказал о жизни в Нижнем Тагиле.

– Ты вырос в Нижнем Тагиле. Многие россияне считают этот город суровым. Какие шансы были у тебя куда-то пробиться, если бы не хоккей?

– Я не знаю на самом деле. Конечно, завод. Там 80 процентов на заводе. Я там был. Ребята, которые со мной играли в одном году, сейчас на заводе. Там падают неплохие деньги.

Тагил за последнее время преобразился. Набережные, подсветки, дома покрасили, спонсирование вернулось на завод. Уровень жизни поднялся намного.

У меня брат в один момент уехал из Тагила. Когда бы вырос, попробовал бы к нему перебраться в Москву или Питер. А так, думаю, процент высокий, что тоже пошел бы на завод.

– Сколько у них средняя зарплата?

– Мне сейчас друг рассказывал, что у них есть заказы. У них есть рабочие в цехе и за деталь платили ставкой 700 рублей в день. Одна деталь. Он просто встает за станок и не отходит от него. 300 000 рублей он сделал, – сказал защитник « » .

Юдин о разводе: «Не получалось завести детей, это влияло на отношения, наверное. Поговорили, что лучше так, чем морочить друг другу голову. Крутой опыт»

Юдин о раке: «Врач нашла узелок на ранней стадии. Прооперировали в Германии, сказали: щитовидка хорошо лечится, 80-90% выздоравливают и живут долго»