Юдин о раке: «Врач нашла узелок на ранней стадии. Прооперировали в Германии, сказали: щитовидка хорошо лечится, 80-90% выздоравливают и живут долго»

Теги Ак Барс КХЛ Дмитрий Юдин Спорт-Экспресс Здоровье Хоккей

Дмитрий Юдин рассказал о своей болезни.

Как у тебя обнаружили рак?

– Была плановая диспансеризация перед плей-офф. Женщина-эндокринолог делала УЗИ щитовидной железы. Нашла узелок и отправила на биопсию. И счастливое стечение обстоятельств было, что очень хороший врач брал биопсию.

Там такой маленький узелок, что прям самая ранняя стадия. Было принято решение, что мне лучше поехать в Германию обследоваться, и я туда поехал. Мне там сказали, что лучше оперироваться, мы удалим тебе половину доли, люди с этим живут. Никаких проблем, просто будешь пить гормонотерапию для работы щитовидной железы, и все.

На самом деле это большой стресс, когда ты это узнаешь и начинаешь читать, смотреть видео в интернете, что это такое. Лучше сразу ехать к доктору, общаться, разговаривать. Подготовить все вопросы и наяву все узнать.

Меня сразу успокоили, что есть олимпийские чемпионы без щитовидной железы, спортсмены. Никак это не мешает уровню жизни. Меняется чуть-чуть утро, что надо просыпаться чуть пораньше и пить таблетку за полчаса до приема пищи.

Сколько времени у тебя прошло на то, чтобы это все осознать и принять?

– Я был в шоке, наверное, первые три-четыре дня. До того момента, как не приехал в Германию и не пообщался с доктором.

Получается, потом мне удалили правую долю, я приехал сюда и сыграл игру с Уфой, когда мне подарили тюбетейку. И по окончании сезона было принято решение, что мне лучше приехать и удалить до конца, чтобы без всяких развитий, посмотреть лимфоузлы.

Люди обычно замыкаются, когда узнают такой диагноз.

– Первые два дня я прочитал весь интернет. Такой ужас там бывает, конечно, пишут. Я думал, что, если пишут, то есть вероятность того, что у меня тоже это будет.

А когда я приехал, мне рассказали, что сейчас щитовидка очень хорошо лечится. 80-90 процентов людей выздоравливают и живут долго. Просто принимай таблеточку, и все.

Ты почувствовал, что на жизнь стал по-другому смотреть?

– Я понял, что нужно быть ближе к родственникам, к родным, больше уделять внимание. Если бы ко мне пришел волшебник и спросил: «Какое бы ты хотел желание?» – я бы попросил, чтобы придумали лекарство от рака.

Играя в «Спартаке», мы ездили в центр помощи Хабенского. Это страшно, конечно, смотреть, когда маленькие дети проходят химиотерапию. Вот это заставляет подумать. Ценить жизнь больше.

Я знаю, что ты занимаешься благотворительностью.

– Мне нравится помогать животным. Люди с головой, могут помочь себе сами, если не учитывать ветеранов и больных.

Как это твои родители пережили?

– Когда поставили диагноз, я аккуратно сказал, что поехал в Германию. Конечно, у родителей был шок, паника. А когда я второй раз поехал, я даже не сказал, что поехал. Зачем лишний раз их нервировать?

Потом, когда я вернулся уже в Россию, я рассказал, что я съездил, мне все полностью удалили, полностью прошел радиойод. Все прекрасно, все хорошо, – сказал защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин.

Юдин об «Ак Барсе» при Знарке: «Делаем работу одинаково, а в итоге одному все лавры, а я, условно, мусор в раздевалке убираю. Происходили неприятные ситуации»

Юдин о Радулове: «От наличия Саши в «Ак Барсе» выиграли все. Если бы вы приходили на тренировки, увидели бы, как он работает. Рядом с ним не будешь халтурить»

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6 комментариев
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К сожалению 99% россиян не могут съездить в Германию на операцию.
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Дай Бог здоровья!
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Маме в Ставрополе делали такую операцию.
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Ответ Титюля
К сожалению 99% россиян не могут съездить в Германию на операцию.
Удалят в РФ. В беде не бросят. В Питере и в Москве проводят такие операции.
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