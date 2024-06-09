Юдин об «Ак Барсе» при Знарке: «Делаем работу одинаково, а в итоге одному все лавры, а я, условно, мусор в раздевалке убираю. Происходили неприятные ситуации»

Дмитрий Юдин поделился воспоминаниями об атмосфере в «Ак Барсе» при Олеге Знарке.

– Был ли такой момент в карьере в «Ак Барсе», когда ты хотел уйти в другой клуб?

– Я думаю, нет. Единственное, были разговоры при Олеге Валерьевиче Знарке, что я не устраивал его. Я понимал это. Вещи даже некоторые отправил родителям. Конечно, этого не хотелось.

– Ты понял, почему при Знарке ты сидел в запасе?

– Нет. Требования я ни в коем случае не скидывал. Так же работал, как и все. Просто где-то не попал в симпатию. Он пришел со своими ребятами. Может, он не мог поменять всех, изменить, как ему хотелось бы.

– При Знарке была худшая атмосфера при тебе в «Ак Барсе»?

– Я бы так не сказал на самом деле. Не знаю, спасибо тем же ребятам, которые были постарше, которые видели эту ситуацию. Ребята поддерживали. Спасибо коллективу.

– Можешь ли подтвердить, что команда была разделена?

– Не было прям такого, что какие-то конфликты. Когда ты играешь по рисунку, его выполняешь. Дается рисунок на игру, ты его выполняешь. Выполняешь – играешь. Не выполняешь – не играешь. Такое ощущение, что не было рисунка и некоторым ребятам можно было все.

– Команда это чувствовала?

– В любом мужском коллективе, если видишь, что мы делаем работу одинаково, а в итоге одному все лавры, а я, условно, мусор в раздевалке убираю, такое ощущается.

– Чувствуется несправедливость.

– Да. Это видно было. Может быть, и поэтому происходили неприятные ситуации. Взгляды друг на друга в раздевалке, – сказал защитник « » .

Напомним, возглавлял «Ак Барс» с апреля по декабрь 2022 года.