Юдин о разводе: «Не получалось завести детей, это влияло на отношения, наверное. Поговорили, что лучше так, чем морочить друг другу голову. Крутой опыт»

Дмитрий Юдин поделился подробностями о разводе.

– Я знаю, что в этом сезоне ты развелся.

– Я не развелся. У меня процесс. Осталось только бумаги заверить, и все.

– Что случилось?

– Тоже крутой опыт, спасибо большое. Наверное, не получалось завести детей, это влияло на отношения. Время лечит.

– Инициатива от тебя шла? Или от супруги?

– Поговорили, что лучше так будет, чем жить дальше и морочить друг другу голову, создавать какие-то проблемы и потом также через некоторое время к этому вопросу возвращаться, когда можно сейчас сесть, поговорить – и у обоих все будет хорошо.

– Это как-то сказывалось на твоей игре?

– Я не знаю, как это сказалось.

– Сколько лет вы были в браке?

– Лет пять-шесть.

– Быт холостяка вспомнил?

– У нас такие условия на базе, что у меня ощущение, что мама рядом. Спустился в столовую, покушал. Нас на базе кормят как в лучших ресторанах Казани. Большой ассортимент блюд.

Единственное, что постирать, но стираю я не вручную. Нормально все. Было много времени побыть наедине с самим собой, – сказал защитник « » .

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