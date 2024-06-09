Юдин о разводе: «Не получалось завести детей, это влияло на отношения, наверное. Поговорили, что лучше так, чем морочить друг другу голову. Крутой опыт»

Теги Ак Барс светская хроника КХЛ Дмитрий Юдин Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Юдин поделился подробностями о разводе.

Я знаю, что в этом сезоне ты развелся.

– Я не развелся. У меня процесс. Осталось только бумаги заверить, и все.

Что случилось?

– Тоже крутой опыт, спасибо большое. Наверное, не получалось завести детей, это влияло на отношения. Время лечит.

Инициатива от тебя шла? Или от супруги?

– Поговорили, что лучше так будет, чем жить дальше и морочить друг другу голову, создавать какие-то проблемы и потом также через некоторое время к этому вопросу возвращаться, когда можно сейчас сесть, поговорить – и у обоих все будет хорошо.

Это как-то сказывалось на твоей игре?

– Я не знаю, как это сказалось.

Сколько лет вы были в браке?

– Лет пять-шесть.

Быт холостяка вспомнил?

– У нас такие условия на базе, что у меня ощущение, что мама рядом. Спустился в столовую, покушал. Нас на базе кормят как в лучших ресторанах Казани. Большой ассортимент блюд.

Единственное, что постирать, но стираю я не вручную. Нормально все. Было много времени побыть наедине с самим собой, – сказал защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин.

Юдин о раке: «Врач нашла узелок на ранней стадии. Прооперировали в Германии, сказали: щитовидка хорошо лечится, 80-90% выздоравливают и живут долго»

Юдин об «Ак Барсе» при Знарке: «Делаем работу одинаково, а в итоге одному все лавры, а я, условно, мусор в раздевалке убираю. Происходили неприятные ситуации»

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Димон, спс что честно сказал!!!
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