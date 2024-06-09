Юдин о поражении «Ак Барса» в 1-м раунде: «В какой-то момент нам просто не хватило веры друг в друга»

Теги Ак Барс Локомотив Трактор Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Юдин Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Юдин высказался о поражении «Ак Барса» в серии с «Автомобилистом» (1-4).

Клуб из Казани уступил в первом раунде Кубка Гагарина.

– Почему не получилось переломить серию с «Автомобилистом»?

– Мне кажется, что в какой-то момент нам просто не хватило веры друг в друга, когда мы проиграли первый и второй матч.

– Это было ближе к началу плей-офф? Или это было весь сезон?

– Я понял только спустя какое-то время. Я даже этого не замечал, потому что у нас толком команда не поменялась, 90 процентов команды у нас осталось с того сезона. Не понял, как и почему так произошло.

– В чем все-таки был сильнее «Автомобилист»?

– Они верили друг в друга, прям видно было. Взять тот же «Трактор». У них была какая-то внутренняя кухня, у них команда была. Наблюдал за этими командами, мне нравилось.

Наверное, был очень удивлен, когда «Локомотив» проиграл. Я знал, что у них команда строилась не первый год. У них ребята 1995 года, которые заходили: Рафиков, Черепанов, Красковский. Друг с другом играют 10 лет, если не больше, – сказал защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин.

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