Юдин о Радулове: «От наличия Саши в «Ак Барсе» выиграли все. Если бы вы приходили на тренировки, увидели бы, как он работает. Рядом с ним не будешь халтурить»

Дмитрий Юдин высказался о влиянии Александра Радулова на игру «Ак Барса».

Ранее нападающий перешел в «Локомотив» из казанского клуба.

– Показалось, что в какой-то момент присутствие Саши Радулова навредило команде.

– Хочу оправдать Сашу. О нем в этом сезоне часто говорили, что как-то снизил требования. Если бы вы приходили на тренировку каждый день, то увидели бы, как он реально работает, как он заставляет работать.

У любого спортсмена бывает хороший сезон и бывает плохой сезон. Тот фактор, как он работал на тренировках, он, может, давал чуть больше команде, чем себе. Рядом с ним не будешь на полшишки работать, халтурить.

Я думаю, что от наличия Саши Радулова в команде выиграли все, – сказал защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин.