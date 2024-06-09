Юдин о Радулове: «От наличия Саши в «Ак Барсе» выиграли все. Если бы вы приходили на тренировки, увидели бы, как он работает. Рядом с ним не будешь халтурить»

Теги Ак Барс Локомотив Александр Радулов КХЛ Дмитрий Юдин Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Юдин высказался о влиянии Александра Радулова на игру «Ак Барса».

Ранее нападающий перешел в «Локомотив» из казанского клуба.

– Показалось, что в какой-то момент присутствие Саши Радулова навредило команде.

– Хочу оправдать Сашу. О нем в этом сезоне часто говорили, что как-то снизил требования. Если бы вы приходили на тренировку каждый день, то увидели бы, как он реально работает, как он заставляет работать.

У любого спортсмена бывает хороший сезон и бывает плохой сезон. Тот фактор, как он работал на тренировках, он, может, давал чуть больше команде, чем себе. Рядом с ним не будешь на полшишки работать, халтурить.

Я думаю, что от наличия Саши Радулова в команде выиграли все, – сказал защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин.

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6 комментариев
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Поэтому он в другой команде...)
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Капитаном оказался никудышным. Вместо того, чтобы держать раздевалку, он её наоборот - рассорил. Его агент про какой-то быт в Казани говорит. Он Казань покинул быстрее всех. Его дом - Москва
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Вот как можно всё перевернуть с ног на голову. Развал команды называется держал раздевалку.
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за 70млн заставлять других миллионеров двигать телом, хммм…

сколько откат интересно
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"От Радулова все выигрывали", а вот только команда проиграла, какой-то парадокс.
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Если бы халтурили, он бы нас загрыз-добавил Юдин
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