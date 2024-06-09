Юдин о премиальных в СКА за победу в Кубке Гагарина: «В районе 20 миллионов. После 1-го раунда недодали сколько-то процентов. Ковальчук потом решил вопрос»
Дмитрий Юдин рассказал о самых больших премиальных в своей карьере.
– Самые большие премиальные ты в СКА получал?
– Да.
– За плей-офф?
– Когда выиграли.
– Сколько примерно?
– Если посчитать, то в районе 20 миллионов где-то.
– Это все одинаково получили?
– Я не знаю, насколько ребятам давали, но я с ребятами разговаривал, у меня такая же сумма получалась.
Нам после первого раунда недодали сколько-то процентов. И Илья Ковальчук спросил, все ли мы получили в полном размере. Ну и потом решил вопрос.
– Ковальчук все провел?
– Ковальчук, Шипачев. Они ходили к руководству, – сказал защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин.
Юдин – двукратный обладатель кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). Он играл за команду с 2013 по 2017 год.
БРЕД.