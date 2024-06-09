Юдин о премиальных в СКА за победу в Кубке Гагарина: «В районе 20 миллионов. После 1-го раунда недодали сколько-то процентов. Ковальчук потом решил вопрос»

Теги Ак Барс СКА Илья Ковальчук КХЛ Вадим Шипачев Дмитрий Юдин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Дмитрий Юдин рассказал о самых больших премиальных в своей карьере.

– Самые большие премиальные ты в СКА получал?

– Да.

– За плей-офф?

– Когда выиграли.

– Сколько примерно?

– Если посчитать, то в районе 20 миллионов где-то.

– Это все одинаково получили?

– Я не знаю, насколько ребятам давали, но я с ребятами разговаривал, у меня такая же сумма получалась.

Нам после первого раунда недодали сколько-то процентов. И Илья Ковальчук спросил, все ли мы получили в полном размере. Ну и потом решил вопрос.

– Ковальчук все провел?

– Ковальчук, Шипачев. Они ходили к руководству, – сказал защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин.

Юдин – двукратный обладатель кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). Он играл за команду с 2013 по 2017 год.

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5 комментариев
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Шипачев себя нищебродом называл
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Шипа и Кови красавцы . Из этих надо все выдавливать без остатка , как из тюбика с зубной пастой . Интересно узнать скольких игроков они обидели .
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В нашей убогой Лиге такие сумасшедшие премиальные.
БРЕД.
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кошельчук по бабкам всегда первый проситель
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