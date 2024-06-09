Вайсфельд о финале Кубка Стэнли: «Флорида» – фаворит, более сбалансированный состав, лучше вратарь. Бобровский может стать X-фактором и взять «Конн Смайт Трофи»

Леонид Вайсфельд высказался о первом матче между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

« » уступил «Флориде» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1).

«Счет 3:0, хотя у «Эдмонтона» было несколько выходов один на один. Странно, что и не забросили ни одной шайбы. С другой стороны, это говорит о том, что « » очень хорошо сыграла в обороне. Бобровский все подчистил у своих ворот.

Сложно в данной серии выбрать однозначного фаворита. Однако если выбирать, то назову «Пантерс». На мой взгляд, у них более сбалансированный состав, плюс лучше вратарь.

Если Бобровский сыграет так остальные матчи, то он может стать X-фактором этой серии и главным претендентом на «Конн Смайт Трофи».

Если бы после этой игры выбирали, то уже можно было бы смело вручать награду MVP плей-офф Бобровскому. Но мы же не знаем, что будет дальше.

Пока для «Флориды» все складывается очень хорошо», – заявил хоккейный эксперт, бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.