Вайсфельд о финале Кубка Стэнли: «Флорида» – фаворит, более сбалансированный состав, лучше вратарь. Бобровский может стать X-фактором и взять «Конн Смайт Трофи»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Леонид Вайсфельд Сергей Бобровский НХЛ Советский спорт Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о первом матче между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1).

«Счет 3:0, хотя у «Эдмонтона» было несколько выходов один на один. Странно, что Макдэвид и Драйзайтль не забросили ни одной шайбы. С другой стороны, это говорит о том, что «Флорида» очень хорошо сыграла в обороне. Бобровский все подчистил у своих ворот.

Сложно в данной серии выбрать однозначного фаворита. Однако если выбирать, то назову «Пантерс». На мой взгляд, у них более сбалансированный состав, плюс лучше вратарь.

Если Бобровский сыграет так остальные матчи, то он может стать X-фактором этой серии и главным претендентом на «Конн Смайт Трофи».

Если бы после этой игры выбирали, то уже можно было бы смело вручать награду MVP плей-офф Бобровскому. Но мы же не знаем, что будет дальше.

Пока для «Флориды» все складывается очень хорошо», – заявил хоккейный эксперт, бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

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